Habla dueña de empresa a la que Juan Fernando Petro llamó para reclamar por servicio de cejas a su esposa. Dice que se sintieron intimidados

J.I.: Yo me comunico con Juan Fernando y él me manifiesta que el procedimiento no quedó mal hecho, pero que ella quería algo desde el comienzo mucho más grueso. Yo le explico que se puede arreglar en el retoque porque la piel no se puede intervenir inmediatamente porque ya fue tratada, hay que esperar un periodo de 25 días como mínimo, y él me dice que va a llevar esto hasta las últimas instancias, que nos va a denunciar. Yo le digo que no hay necesidad, que si quiere lo podemos ver, que las cejas le quedaron lindas, que es una mujer muy bonita. Me dice que sale de viaje y que a su regreso se va a encargar personalmente de ese tema porque no lo va a dejar así.