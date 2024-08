Escándalo: hermano del presidente protagoniza episodio de ‘usted no sabe quién soy yo’ en centro de belleza que le dejó mal las cejas a su esposa

Y siguió: “Por lo tanto, yo voy a poner una queja al lugar. Yo soy Juan Fernando Petro, esposo de Beth Levy Bethel y hermano del presidente de la República. Esto sonará muy pretencioso, pero no es posible que ustedes hagan un trabajo tan mal hecho, que el cliente no quede satisfecho, desde un comienzo advertido que por ahí no era y aún hicieron el trabajo que no se quería hacer”.