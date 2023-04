Petro arremete contra el expresidente Uribe por defender el sistema de salud actual: “eso lleva a desatender pacientes en peligro de muerte”

En medio del controversial debate de la reforma a la salud, el expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los líderes que más ha calentado del debate por su defensa al sistema de salud actual.

Por medio de su cuenta de Twitter, el exmandatario ha lanzado duras críticas sobre el contenido del articulado, que fue radicado originalmente por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de febrero.

La más reciente la lanzó justamente este jueves, luego de la aprobación de la ponencia del proyecto del Gobierno por parte de la Comisión Séptima de la Cámara.

“¡Habrá manera de una reflexión sobre la salud que solamente reforme atención preventiva y en comunidades dispersas, y salario de los servidores del Sistema!”, apuntó Uribe desde su cuenta de Twitter.

La Comisión Séptima de la Cámara aprobó la ponencia de la reforma a la salud - Foto: Guillermo Torres

No obstante, ante la lluvia de críticas de parte del jefe natural del Centro Democrático, el presidente Gustavo Petro no aguantó más y se destapó contra Uribe.

El jefe de Estado aseguró que poner a las EPS a manejar “recursos públicos” lleva a “desatender pacientes incluso en peligro de muerte”.

“Expresidente Uribe, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos? Si sabe que eso lleva a desatender pacientes incluso con peligro de muerte y a quebrar hospitales?”, se preguntó el mandatario.

Expresidente Uribe, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos? Si sabe que eso lleva a destander pacientes incluso con peligro de muerte y a quebrar hospitales? https://t.co/LNkwVXAbgJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

Sin responder directamente al Petro, el expresidente Uribe se refirió nuevamente al tema y defendió el papel que juegan las EPS, empresas que buscan ser eliminadas con la reforma a la salud presentada por el Gobierno.

La ministra de salud, Carolina Corcho, ha sido criticada por no llegar a consensos con los partidos - Foto: Guillermo Torres

“Las buenas EPS que quedan, verdaderas aseguradoras, lo hacen mucho mejor que el Estado. Adres maneja recursos y gran riesgo de que los manejen fondos públicos, políticos territoriales. El desastre mayor se daba por EPS públicas y en las entregadas a la mermelada”, indicó Uribe.

El exmandatario se mostró en contra del “monopolio estatal” que plantearía la reforma a la salud del Gobierno.

“Funciona mejor un sistema, como el actual, vigilado por el Estado y con operadores públicos, privados y mixtos, que otro de control o de monopolio estatal, que no admite la crítica y se vuelve irreformable”, aseguró Uribe.

En nuestro proyecto es el paciente el que escoge que entidad de salud le presta la atención, incluso que médico o médica https://t.co/A7CeZPb7Qs — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

¿En qué va la reforma?

La Comisión Séptima de la Cámara aprobó este martes 25 de abril la ponencia de reforma a la salud, liderada por Carolina Corcho, a quien también cobija la solicitud de renuncia, y le dio oxígeno a uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno, que amagó con naufragar hasta última hora.

En total, recibió 10 respaldos y 8 votos en contra de 21 representantes a la Cámara que adoptaron una jugada bajo la mesa que consistió en no participar en la votación, desbaratar el quorum a última hora y lograr que el Gobierno garantizara sus mayorías.

Fueron tres los representantes a la Cámara que se retiraron. Uno de ellos, el congresista Camilo Ávila, del partido de La U, uno de los ponentes de la iniciativa que respaldó y firmó la ponencia radicada el 31 de marzo de este año, un día antes de Semana Santa. Ávila no entregó explicaciones, pero desapareció del Capitolio.

Lo mismo ocurrió con los representantes del Partido Conservador Gerardo Yepes y José Quevedo.

Reforma a la salud, representante Gerardo Yepes del partido Conservador - Foto: Guillermo Torres

El primero es ponente del proyecto y argumentó que tenía que ser coherente con su postura. Su decisión se dio porque el conservatismo, en bancada, decidió este martes oponerse a la reforma de Carolina Corcho, una postura que él no compartió.

“Uno tiene que tener coherencia con lo que piensa, dice y hace. Hoy el partido ha manifestado que no apoya a la reforma, es una manifestación tomada en bancada. Entonces, presidente, yo he tomado la determinación de no participar de esta votación. Si voto positivo, iré en contra de las determinaciones del partido. Por eso, me retiro de este recinto para ser coherente con mi pensamiento, lo hago de cara al país. Soy respetuoso de las decisiones del Partido Conservador”, dijo.

Ahora la Comisión Séptima tendrá que empezar a debatir los artículos del texto de reforma a la salud.