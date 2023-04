Urgente: el presidente Gustavo Petro les pidió la renuncia a todos sus ministros, ¿qué pasó?

Fuentes de alto nivel del Gobierno nacional le confirmaron a SEMANA que el presidente de la República Gustavo Petro, en una sorpresiva e intempestiva decisión, le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete, en medio de un escenario crucial por las discusiones que se vienen presentado en el país por las reformas que radicó en el Congreso.

El objetivo que tiene el mandatario colombiano es realizar una reorganización de su equipo de trabajo, para detectar las falencias que se vienen presentando en su administración y así potenciar varios temas clave.

De la misma manera, el jefe de Estado como si fuera un tablero de ajedrez reubicará a varios funcionarios en diferentes carteras para fortalecer su Gobierno, el cual ha recibido varías críticas por parte de diferentes orillas políticas.

Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro - Foto: Vicepresidencia

La petición de renuncia cobija a los ministros de Hacienda José Antonio Ocampo, la ministra de Salud Carolina Corcho, el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, el ministro del Interior Alfonso Prada, al ministro de Justicia Néstor Osuna, al ministro de Defensa Iván Velásquez, ministra de Agricultura Cecilia López, de Trabajo Gloria Inés Ramírez y los demás jefes de cartera.

La jefa de la cartera agropecuaria destacó la importancia de la “recuperación del sector agropecuario” para lograrlo. - Foto: Presidencia de la República / Semana - Guillermo Torres

La drástica determinación de Petro, se dio en medio de que la Comisión Séptima de la Cámara aprobó este martes 25 de abril la ponencia y le dio oxígeno a uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno de Gustavo Petro que amagó con naufragar hasta última hora.

Comisión Séptima Cámara de Representantes - Foto: Guillermo Torres

En total recibió 10 respaldos y 8 votos en contra de 21 representantes a la Cámara que adoptaron una jugada bajo la mesa que consistió en no participar en la votación, desbaratar el quorum a última hora y lograr que el Gobierno garantizara sus mayorías.

Fueron 3 los representantes a la Cámara que se retiraron.

Uno de ellos, el congresista Camilo Ávila, del partido de La U, uno de los ponentes de la iniciativa que respaldó y firmó la ponencia radicada el 31 de marzo de este año, un día antes de Semana Santa. Ávila no entregó explicaciones, pero desapareció del Capitolio.

Reforma a la salud, representante Gerardo Yepes del partido Conservador - Foto: Guillermo Torres

Lo mismo ocurrió con los representantes del Partido Conservador Gerardo Yepes y José Quevedo.

El primero es ponente del proyecto y argumentó que tenía que ser coherente con su postura. Su decisión se dio porque el conservatismo, en bancada, decidió este martes oponerse a la reforma de Carolina Corcho, una postura que él no compartió.

Reforma a la salud - Foto: Guillermo Torres

“Uno tiene que tener coherencia con lo que piensa, dice y hace. Hoy el partido ha manifestado que no apoya a la reforma, es una manifestación tomada en bancada. Entonces, presidente, yo he tomado la determinación de no participar de esta votación. Si voto positivo, iré en contra de las determinaciones del partido. Por eso, me retiro de este recinto para ser coherente con mi pensamiento, lo hago de cara al país. Soy respetuoso de las decisiones del Partido Conservador”, dijo.

Reforma a la salud - Foto: Guillermo Torres

“Esta es mi posición, asumo los riesgos, pero aquí me interesan los ciudadanos. No puedo olvidar lo que me reclama la gente del sector rural. Lo hago de cara al país con la conciencia tranquila”, añadió.

El primer gran remezón del gabinete Petro

El pasado mes de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, en una alocución que realizó en la Casa de Nariño este lunes 27 de febrero, anunció la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, en medio de una profunda tensión que se desató en ese momento en el Gobierno nacional por las críticas que lanzó sobre la reforma a la salud.

Presidente Gustavo Petro en alocución presidencial desde la Casa de Nariño. - Foto: Presidencia de la República

Allí, el jefe de Estado nombró como nueva ministra de Educación a Aurora Vergara. Pero las medidas no pararon con ese cambio, ya que también salieron del gabinete la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, para quien su reemplazo será Astrid Rodríguez, así como la ministra de Cultura, Patricia Ariza.

Los tres ministros fueron despedidos tras una alocución presidencial. De acuerdo con la exministra Ariza, no se les informó. - Foto: SEMANA

“Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al Acuerdo Nacional, a que todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas, ayuden a construir este país con el debate y las propuestas”, sostuvo Gustavo Petro.

Y añadió en su alocución: “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”.

“He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas”, continuó en su declaración Petro.

De la misma manera, el mandatario colombiano defendió las reformas políticas que está radicando y diseñando el Gobierno nacional, dentro de estas la iniciativa de salud.

“Este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos: buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad, que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral”, subrayó.