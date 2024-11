Petro desde el G20 dio cortante respuesta pese al robo electoral de Maduro: “Aquí no hablamos de Venezuela”

Ante esto, Petro inmediatamente respondió: “ Aquí no hablamos de Venezuela , entonces no, gracias”.

Desde la cumbre del G20, el presidente Gustavo Petro dio una cortante respuesta sobre la crisis en Venezuela por el robo electoral de Nicolás Maduro: "Aquí no hablamos de Venezuela", y el canciller Luis Gilberto Murillo remató: "no hemos tocado el tema".

Y avanzó: “No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato que no participó, y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición, y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”.