Petro dijo que no le preocupa que Mordisco trafique drogas al exterior y propuso un impuesto a Bogotá para sembrar árboles

Desde Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, en medio de una agenda regional que adelantó este viernes 13 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, realizó una llamativa declaración.

Allí mencionó al sanguinario Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, expresando que no le preocupaba que traficara droga al exterior, al señalar que la marihuana debería ser legal.

Además, propuso que Bogotá selle un pacto por el Amazonas, en donde pague un impuesto para sembrar árboles, como una solución al problema de abastecimiento de agua por la que afronta la capital del país.

“Esto se lo queremos hacer entender al tal Mordisco. Le cuesta trabajo al hombre. Pues no lo ha hecho. ¿Cree que llevar cocaína a Brasil es mejor? O marihuana, o no sé qué llevar. Eso no me preocupa, digamos. Es ilegal, eso debería ser legal, la marihuana. Y enseñarle al niño y a la niña lo que se le debe enseñar, por ejemplo, con el alcohol o con el cigarrillo”, dijo Petro.

Gustavo Petro e Iván Mordisco | Foto: Presidencia/Getty Images

Y avanzó en su particular intervención en el evento público: “Ahora usan una vaina que es peor, que es, no me acuerdo, el vapeador. Dicen los científicos, peor que el cigarrillo. Y entonces le echan perfumito para que sepa rico”.

El presidente de la República Gustavo Petro realizó una particular declaración, dijo que no le preocupaba que el sanguinario Iván Mordisco trafique cocaína o marihuana al exterior: “Es ilegal, pero debería ser legal la marihuana”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SD8m8SprzX — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2024

“El cigarrillo sí que sabía bien feo. A mí nunca me gustó esa vaina. Nunca pude fumar. Pero el vapeador, como suele, huele rico, no sé qué es lo que sienten, se les vuelve una costumbre y la niña queda amarrada a un vicio que le seca los pulmones y la mata. Es como otra vez el espejito para hacer ricos a unos y matarse uno en el camino”, anotó Petro.

De la misma manera indicó: “Pues aquí, me voy yendo por las ramas, aquí necesitamos este programa que comienza con los 12 mil hectáreas. Es una muestra al mundo. No es una muestra solamente para el vecino, ojo. No es una muestra solo para la sociedad colombiana”.

Palacio de Nariño Casa de Nariño Bogota mayo 23 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Sobre Bogotá dijo: “Podemos decir, como presidente del corazón del mundo, que es el momento de cambiar un sistema económico mundial y apostarle a una economía descarbonizada, que se llama una economía por la vida, sin petróleo y sin carbón y sin tumbar el árbol. Y Caquetá puede dar el ejemplo, a eso vinimos aquí, porque con esta firma que hasta ahora, y lo dijeron ustedes, es el comienzo, son tres millones de hectáreas y ahí van cuarenta, cuántas, doce mil, miren lo que nos falta. Tres millones de hectáreas de la selva amazónica que ya no existen, tenemos que volverlas a sembrar”.

Desde Caquetá, el presidente Gustavo Petro propuso que Bogotá tenga un impuesto para sembrar árboles y así enfrentar los problemas de agua y dijo que “se dedicará a sembrar árboles cuando salga de la Presidencia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VTZHtFk2AP — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2024

“Para que Bogotá tenga agua, no se ha dado cuenta el alcalde de esto. Para que nueve millones de personas de la sabana de Bogotá tengan agua potable, porque cada vez van a tener menos, porque la codicia también de los grandes constructores de Bogotá los hizo expandir y expandir, sin tener en cuenta que no había agua”, afirmó el mandatario colombiano.

Y avanzó: “Se necesita un pacto entre Bogotá y la Amazonía, es decir, con ustedes, ellos deberían poner una platica, una platica de allá, de los impuestos, para sembrar árboles acá”.