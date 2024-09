Petro les habló desde la Plaza de Bolívar a las cortes y a Iván Name; repitió que lo quieren matar y anunció “movilización permanente”

“En la Cámara, le hicimos mamola por la aprobación de la pensional. Ese es el argumento que tienen ahora, para que la Corte la tumbe la ley de los viejos; la perfidia de Iván Name no está en los magistrados de la Corte Constitucional”, dijo el mandatario colombiano.

Y continúo en su discurso: “Los meses de junio, marzo, se le ganó por primera vez las elecciones a la oligarquía colombiana y ordenó unas reformas y un cambio y esa orden no se le mama gallo, no se le engaña, porque el pueblo lo hace respetar”.

“La Asamblea Nacional Popular, donde se habló de la organización, esta es la primera, no es sólo llenando plazas o caminar, es la hegemonía del poder popular, los mafiosos de colombia pasarán generaciones en medio de la esclavitud, volverán las barbaries, no estoy haciendo terrorismo, los que quieren tumbar al presidente, quieren asesinar al pueblo, por eso no pasarán”, expresó Petro.

Entre tanto, el presidente envió un mensaje a las cortes: “Nos han dicho que estas movilizaciones no deben hacerse porque es una presión indebida a la Corte Constitucional. Creo que tenemos una opinión completamente diferente. A ningún senador o senadora, incluido el señor Iván Name, el anterior presidente del Senado, a ningún congresista se le puede ocurrir que si el pueblo habla es una indebida presión ”.

“Esa es una visión aristocrática que yo sé que existe. Si es que vivo en un palacio en donde los que los hicieron y viven ahí creyeron que eran reyes y príncipes, y creyeron que eran de sangre azul, y creyeron que por derecho divino sus hijos, sus nietos y mis nietos deben ser presidentes de la República. Una democracia de apellidos no es democracia. Nuestra historia no ha sido democrática por eso, porque no ha sido el pueblo el que tiene el poder, sino esas familias hereditarias que creen que tienen el derecho divino no sólo de gobernar”, aseguró, finalmente el mandatario colombiano.