Petro no tendrá que rectificarse y sostiene que Alejandro Gaviria “por atacar la reforma a la salud dejó perder 1,5 billones”

En un largo mensaje, el mandatario tuiteó desde Suecia y dijo que el exministro “por dedicarse a atacar la reforma a la salud, el ministro de educación que nombré: Alejandro Gaviria, dejó perder 1.5 billones para la construcción de sedes de las universidades públicas en el año 2023. Soy responsable de su nombramiento y me equivoqué”.

La decisión del Consejo radica en que aunque los altos funcionarios públicos también gozan de la protección de sus derechos a la honra y al buen nombre, en este caso Gaviria no logró desvirtuar “la presunción de primacía de la libertad de expresión cuya protección se encuentra reforzada cuando se trata de un discurso político que goza del mayor grado de protección”.

Y de nuevo arremetió contra la oposición al afirmar que no quieren “el fortalecimiento de la universidad pública, saboteando la ley estatutaria de educación, me da claridad de algo que me parecía irracional: dejar perder los recursos para la universidad pública”.