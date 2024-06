Petro reacciona al hundimiento de su reforma a la educación: “Quieren montar institutos de garaje como hicieron con las EPS”

Luego de varias horas de que se conoció que la reforma a la educación no tenía chance de seguir en el Congreso de la República por tiempos, llevando a su hundimiento definitivo, el presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de su plataforma favorita, cu cuenta personal de X.

Golpe a las reformas de Petro: la ley estatutaria de educación se hunde en el Senado y no se agendará

“Nada más necesario que garantizarle a todo el pueblo guajiro su derecho universal a la educación. Pero no. Quieren es montar institutos de garaje como hicieron con decenas de EPS para sacar el dinero del estado y echárselo al bolsillo”, pateó Petro.

“A las EPS de la educación las iban a llamar Institutos privados de educación terciaria. Seguro en manos de muchos politiqueros en las regiones. Como si no hubiese universidades y un SENA para dar educación tecnológica y superior de calidad en los colegios públicos, como ordena nuestro programa de gobierno y como lo estamos haciendo ahora”, expresó Petro.

La postura de Petro se dio a conocer luego de que el presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que la reforma a la educación, que estaba pendiente de su último debate en la plenaria del Senado, no se agendará en la sesión de este 20 de junio, fecha en la que terminará la legislatura.

El proyecto fue anunciado en la plenaria del miércoles 19 de junio, pero Name confirmó que no se incluirá la iniciativa en el orden del día.

Argumentó que es prácticamente imposible abordar esa discusión cuando existen tres ponencias y por esa razón no se destinará la plenaria únicamente para esa discusión.

“No hemos logrado consensos, por lo que no estará en el orden del día, eso quiere decir que sin consensos no se puede tramitar”, expresó Name.