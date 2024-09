Petro salió con versión sobre el golpe de Estado: dijo que lo quieren tumbar para que Efraín Cepeda lo reemplace hasta 2026

“La versión que perjudica al presidente porque quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara”, anotó Petro.

También detalló: “Mucho dinero está corriendo detrás y no quieren que lo digamos porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú matando gente ”.

Posteriormente, Cepeda le respondió a Petro y su particular versión sobre el golpe de Estado: “Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia”.