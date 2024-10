Planes voluntarios de salud están aumentando en los últimos años. Estas son las impactantes cifras y los testimonios de los usuarios

“Las personas están sintiendo que hay problemas con las citas, con los medicamentos, con las autorizaciones, que se están demorando más los servicios o que no están siendo prestados integralmente, puede que eso esté impulsando la compra de planes voluntarios de salud”, aseguró el vicepresidente técnico de Acemi.

Por último, el debate alrededor de la reforma a la salud ha generado incertidumbre sobre si se aprueba un nuevo modelo en el que no tengan afiliaciones a las EPS o acceso a las cirugías y consultas, por lo que las personas buscan blindarse. “Eso puede haber tenido un efecto en la compra de planes privados de salud”, aseguró Cruz.

SEMANA conversó con algunas personas que han adquirido planes complementarios para conocer su experiencia. En general, sienten que han recibido buena atención y que sin eso no habría podido acceder fácilmente a citas y tratamientos. Todos recomiendan el servicio.

“Siempre recomiendo a las personas que pueden pagar una prepagada. Aunque no me han hospitalizado nunca, mi mamá tuvo una complicación hace unos años y estuvo en UCI, y gracias a eso estuvo en las mejores clínicas, tuvo la mejor atención y realmente lo que le cobraron en comparación a los días que estuvo y la atención que le dieron no tiene comparación”, aseguró Katherine González, quien dijo que en su caso ha solicitado la citas y se las dan pronto. Otros beneficios son los servicios en casa o la atención en las mejores clínicas.