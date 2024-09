“Por lo general, un golpe de Estado no se anuncia, se hace en secreto”: Antonio García, jefe del ELN, habla de las amenazas contra Petro

García respondió: “Es cierto que cualquiera de estos gobiernos puede ser atacado o amenazado con atentados, pero por lo general un golpe de Estado no se anuncia, sino que se hace en secreto y conspiración. Es como los atentados a Donald Trump, que al no ser efectivos, pasan a ser catalogados como estrategia electoral para subir en el ranking. No estoy diciendo que no sean ciertas las amenazas a Petro, pero por lo menos los gringos le avisan de los peligros, al decir que fue la DEA quien lo advirtió, pues en otras desventuras del continente, eran los gringos quienes daban y dan los golpes de Estado”.