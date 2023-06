Gustavo Bolívar revela que el presidente Gustavo Petro está furioso con el expresidente Juan Manuel Santos; estas son las razones

El exsenador Gustavo Bolívar compartió el pasado domingo infidencias de una conversación que sostuvo este fin de semana con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Huéspedes Ilustres, en Cartagena.

Bolívar aseguró en una extensa columna, que compartió en sus redes sociales, que hablaron de varios temas, entre ellos la molestia que tiene Petro con el expresidente Juan Manuel Santos, tras su intervención en la convención de Asobancaria en la que afirmó que el actual gobierno no tiene claro para dónde va, haciendo referencia a temas clave para la estabilidad económica del país como la producción de petróleo.

“Primero, antes de tomar cualquier camino, el Gobierno nacional tiene que tener claro para dónde va y parece que este Gobierno no tiene claro para dónde va”, dijo Santos.

Según el excongresista, Petro estaba “indignado” con las afirmaciones del expresidente “aunque no se le notaba”. “Nunca se le nota, difícilmente pierde la compostura”, señaló.

“Cuando puso a rodar el discurso dijo: ‘Si esto lo hubiera dicho un ignorante no me habría molestado pero lo está diciendo Santos’”, agregó Bolívar, quien manifestó que el exmandatario en su discurso dijo “dos falacias”.

“En el discurso el expresidente dice dos cosas. Una, que Petro no sabe para dónde va. Una gran mentira porque si hay alguien que sabe para dónde va en este país es precisamente Gustavo Petro. Lo ha sabido desde que era un niño. Lo supo cuando estuvo en el Congreso, lo supo cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá, lo sabe ahora que es presidente: Defender los derechos de los colombianos, especialmente los más humildes, transformar a Colombia a través de Reformas Sociales por las que ha estado dispuesto, incluso a venderle el alma al diablo”, expresó el exsenador.

Presidente Gustavo Petro durante la Conferencia Magistral que dictó este jueves en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en Berlín, Alemania. Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia - Foto: Fotografía: Cristian Garavito – Presidencia

Según Bolívar, Petro se molestó especialmente con Santos por afirmar en su intervención que Colombia no puede “cerrar la llave del petróleo a ningún costo”.

“Lo segundo que le molestó y muchísimo es que el expresidente haya adaptado su discurso sobre la transición energética para denigrarlo. Dijo Santos que era muy peligroso para el país “detener la producción de petróleo, en estos momentos” ·No podemos cerrar la llave del petróleo”, señaló el excongresista, quien aseguró que Petro calificó de ignorantes a los que aplaudieron a Santos en medio de su discurso.

Juan Manuel Santos, expresidente - Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-semana

“—¿Cuándo yo he dicho eso? —Se quejó con indignación Petro y agregó, al escuchar los aplausos que recibió el expresidente por esa falacia: —Puros ignorantes”, puntualizó Bolivar.

Posteriormente, afirmó que Petro le dio “vía libre” para “aclarar” su postura frente al petróleo y aseguró que el presidente nunca ha dicho que cerrará “los gritos en este momento”.

“Petro nunca ha dicho que se cerrará los grifos “en este momento”, como lo dijo ayer Santos y como lo vienen diciendo desde la campaña Fico y demás miembros del Centro Democrático. Cuando Petro dice “jamás he dicho” eso es porque jamás lo ha dicho. Pueden revisar cientos de horas de videos y no encontrarán esa declaración porque no existe. Petro ha hablado de hacer una transición energética tranquila que podría llevarnos 15 años. Cuando Santos y los opositores calumnian a Petro diciendo que va a parar la producción “en este momento” no solo están mintiendo sino que son ellos los que están generando esa desconfianza y esa incertidumbre que le atribuyen a Petro”, expresó.

Gustavo Bolívar, exsenador. - Foto: juan carlos sierra-semana

Y agregó: “Lo que sí ha dicho el presidente y también la ministra de minas, es que no se van a entregar más bloques para exploración. Exploración. Y no lo harán por dos razones. Una porque ya casi todo el territorio nacional está entregado en bloques y dos porque no se necesita”.

En la parte final de su escrito, Gustavo Bolivar dijo que habló con el presidente de otros temas, como su posible aspiración a la alcaldía de Bogotá.

“También hablamos de las saludables cifras macroeconómicas del país, de la polémica propuesta de financiación al ELN mientras transcurre el proceso de paz, del Metro de Bogotá y el incumplimiento del consorcio Chino, de las elecciones de octubre, mi posible aspiración a la Alcaldía de Bogotá, su inconformismo con algunos congresistas en el trámite de las reformas, y analizamos una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que lo tiene muy tranquilo porque marca 47% de aceptación, dato que difiere en varios puntos con los publicados por Datexco e Invamer”, dijo el excongresista, quien aseguró que estos temas los tocará en otra columna.