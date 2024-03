Presidencia publicó ABC del proceso para una Constituyente que propuso Gustavo Petro. “No busca la ampliación de su mandato”

Atención: Petro cancela desayuno con los senadores que firmaron archivo de la reforma a la salud. Mayoría no estuvo dispuesta a asistir

● Cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide. Y a eso el jefe de Estado le llama democracia. Si no hay fuerza constituyente, no hay constituyente.

● El presidente no decide el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente.

● El proceso constituyente que ha propuesto el presidente no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda.

● Un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91.

● El presidente asegura que lo fundamental para ser aprobado en un proceso constituyente está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar.

● Los electores de Gustavo Petro no votaron contra la Constitución del 91. Pero votaron para cambiar el régimen de facto que había o que hay. La orden que se ha dado en Colombia, a través del voto, es el cambio.

La Constitución de 1991 no se aplicó

● La reforma a la justicia que propone el Gobierno debe ser alrededor de la verdad, la restauración a las víctimas y la reconciliación. No a la reelección

● El presidente insiste en que no está buscando una reelección presidencial ni la ampliación de su mandato y asegura que no impulsará reformas o una constituyente en ese sentido.

● El presidente Petro asegura que la propiedad privada no se verá afectada. “Mi Gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie. Ellos, la oposición, sí han expropiado a miles legalmente”.