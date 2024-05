Víctor Manuel Salcedo, de la Comisión Séptima de Cámara, dice que insistirá en cambios a la reforma pensional

V.S.: Yo no hablé de hundir la reforma, sino de seis puntos que he estudiado. Él, que fue representante a la Cámara, sabe que esto es un sistema bicameral y que las demoras del Senado no son responsabilidades de la Cámara, esa no debe ser la razón para nosotros pupitrear una reforma. Él, cuando fue representante a la Cámara, una de las cosas que más discutió fue que la oposición, cuando él lo era o cuando había diferencias, tuviera la oportunidad de plantearse todos los aspectos como nosotros lo queremos hacer. Yo le digo al presidente que quiero llevar los seis puntos a la discusión y que soy amigo de una discusión donde haya respeto por la diferencia y donde analicemos los aspectos fundamentales de una reforma estructural que debe blindar los ahorros de los colombianos y debe pensar que el colombiano de a pie y de clase media, los jóvenes, de la tercera edad, he dicho que me gusta el pilar solidario, pero también tengo que pensar en aquellos que han ahorrado por muchos años y garantizarle su sostenibilidad al sistema y a las pensiones.