“Lo habíamos advertido”: Víctor Manuel Salcedo recuerda alertas sobre Juegos Nacionales Juveniles

“Es un programa de este Gobierno y el Gobierno nacional quiere pasarle la responsabilidad a los entes territoriales y no tiene presupuesto. Los entes territoriales pidieron aplazamiento de los juegos y no se hizo y el 30% que ha ofrecido el Gobierno nacional de los Juegos de la Juventud es más o menos no hacerlos. El Gobierno nacional tiene que girar el 100% de los recursos porque eso no está en ningún presupuesto de los entes territoriales”, dijo el congresista el pasado 15 de agosto.