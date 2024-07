“Presidente, en Día de Independencia permita al Cauca obtener libertad porque los pobladores son esclavos del terror”: Óscar Campo

Visiblemente conmovido, el congresista Campo siguió con su discurso: “Cambio Radical hace una oposición reflexiva, siempre con propuestas. Hemos apoyado la paz, pero hacemos observaciones como ‘mucho cuidado con reconocer un estatus político a quien no lo merece’. Yo le he escuchado, Presidente, frases como ‘ellos ya no son revolucionarios’, están es traqueteando. Entonces, por qué antes de extender esa mesa de paz no se ofreció una estrategia de sometimiento. Porque ante todo, no hay oposición para la paz, no hay oposición para la seguridad”.