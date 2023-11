“Que es el COLOMBIAN OFICIAL 3. Díganlo, no basta Bajo Cuerda”, Álvaro Uribe se despacha contra Juan Manuel Santos

“Dos personajes y una entidad: Santos: creador de JEP, violó el plebiscito. Bajo cuerda lo consideran el coordinador de los aportes de Odebrecht a su campaña. Que es el COLOMBIAN OFICIAL # 3. Díganlo, no basta Bajo Cuerda. Mancuso: 5 mil asesinatos, asesinaba a sus compañeros como a Castaño . Lo extraditamos. JEP: actor político para impunidades y persecuciones selectivas”, dijo Uribe este domingo, 19 de noviembre, en la citada red social.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, dijo Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurrida en 1997.