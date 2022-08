¿Quién es la congresista que Jota Pe Hernández denunció que se resiste a bajar su salario aunque lo prometió?

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, habló de su más reciente denuncia. El youtuber, músico, comunicador social, celebridad de internet, influencer, que pasó de ser un desconocido para muchos colombianos a estar en una curul en el legislativo, denunció:

“INCREÍBLE! Una senadora perteneciente a un partido que PROMETIÓ REDUCCIÓN DE INGRESOS para Congresistas, me acaba de manifestar que NO apoyará mi proyecto, ‘Porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario’. Le importa cinco traicionar al pueblo”, aseguró Jota Pe Hernández en sus redes sociales, generando en un gran impacto dada su condición de youtuber y el eco que logra darles a sus mensajes.

De inmediato, a Jota Pe Hernández le llovieron miles de mensajes pidiéndole que dijera quién era esa congresisra a la que no le importa “traicionar al pueblo”. El congresista respondió así: “Una cosa es el medio y otra cosa la sabiduría, la prudencia. Yo no tengo miedo o sino no estaría aquí, pero no doy el nombre porque le estaría dando motivos a ese partido bajo la excusa de que son bancada, de que estoy atacando a la compañera y no apoyarían mi proyecto”.

🚨INCREÍBLE! Una senadora perteneciente a un partido que PROMETIÓ REDUCCIÓN DE INGRESOS para Congresistas, me acaba de manifestar que NO apoyará mi proyecto, "Porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario" Le importa 5 traicionar al pueblo🇨🇴 pic.twitter.com/2p5sONBq7h — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 9, 2022

Sus declaraciones, dadas en Caracol Radio, estuvieron sumadas al hecho de que, aseveró, ya se está ganando enemigos por querer restarles 11 millones de pesos a los 35 millones 300 mil pesos que reciben los congresistas. Por esa razón, explicó, él no ha entregado las camionetas y escoltas que le suministran ahora como congresista. De todas maneras, dijo, él anunció formalmente la donación del 30 % de su salario como congresista hasta lograr que la reducción de estos 11 millones de pesos sea una realidad. Sobre el particular, instó a cualquier colombiano a verificar si lo está donando o no.

En su caso, dijo, él sí lo donará a personas necesitadas porque él fue pobre y muchas veces se acostó sin comer. Luego, tras volverse youtuber, le llegaron los ingresos económicos. “El país va a saber, no voy a tener necesidad de revelar los nombres, es solo mirando quiénes firmaron y quiénes no mi proyecto. El que no firme no quiso. Les gusta más la platica que enviarle un mensaje a los colombianos”, agregó Jota Pe Hernández.

“Necesito la mayoría de firmas para tumbar argumentos tontos”, agregó el youtuber al indicar que sí existen métodos para tramitar la reducción de salarios en esta legislatura, pero no ve voluntad para que los mismos parlamentarios la saquen adelante. “Qué brecha tan impresionante. Ganamos 35 millones 300 mil pesos y le imponemos impuestos a los colombianos”, agregó al citado medio.

🚨 ATENCIÓN!! No más mentiras a los colombianos, BAJAR INGRESOS DE CONGRESISTAS SI ES POSIBLE, y si es posible en este periodo, radicamos un proyecto que finalmente logrará lo que durante 22 años se ha buscado en el congreso (continue viendo el vídeo en el siguiente tweet) ⬇️ pic.twitter.com/Ea0eWYB1O5 — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 3, 2022

A Pulido Hernández se le consultó si ha hablado con Catherine Juvinao, la mujer que siendo persona natural denunció despilfarros en el Congreso y ahora, siendo congresista, ha sido blanco de las críticas porque su propuesta de reducir salarios se hará efectiva dentro de cuatro años, cuando ella ya no sea parlamentaria. “Cathy Juvinao estaba brava conmigo, me dice que la estaba atacando. No es así. Le pedí que si en algo la había ofendido me disculpara y decidió firmar mi proyecto el día de ayer”, explicó. A juicio del youtuber, sí hay cómo disminuir 11 millones de pesos por concepto de prima especial de servicios. “Bajarles 11 millones de pesos a 300 congresistas tiene sus riesgos. Tengo un buen carro particular, pero conservo las camionetas por seguridad”.

“No más mentiras a los colombianos, bajar ingresos de congresistas sí es posible y en este periodo radicamos un proyecto que finalmente logrará lo que durante 22 años se ha buscado en el Congreso”, anunció el congresista de la Alianza Verde, muy popular en las plataformas digitales. “A esos congresistas les importa un comino burlarse en la cara de quienes confiaron y los eligieron; nunca en 22 años el Congreso ha permitido que se toque su grandioso salario, pero sí muchas veces con leyes injustas han tocado el miserable salario de los colombianos”, insistió.