Representantes a la Cámara le piden al Senado discutir proyectos que están al borde de hundirse por tiempos

La carta, firmada por representantes como Alejandro Ocampo, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Alejandro García, Carolina Arbeláez, David Carvalho y Juan Carlos Losada , pide que no se levante sesión hasta definir esos proyectos.

“Esto, con la finalidad de que aquellas iniciativas que están pendientes del cuarto y último debate, y que de no surtir trámite antes del jueves 20 de junio serían archivadas, puedan ser debatidas y sea la plenaria del Senado, en su deber democrático, la que defina si estas iniciativas deben o no convertirse en Ley de la República”, dice el documento.

Julia Miranda, representante del Nuevo Liberalismo y una de las impulsoras de la iniciativa, también hizo un llamado al Senado de la República para que no deje hundir los proyectos.

Reforma a la educación del Gobierno Petro está virtualmente hundida: no hay acuerdo y tampoco tiempo para debatirla

Por otro lado, la bancada oficialista da por hundida la reforma a la educación, que no se encuentra en el orden del día del Senado de la República y que tampoco cuenta con consensos necesarios para lograr aprobarse.

“Solo se puede discutir hasta el 20 de junio por ser estatutaria. Hoy no se discutiría, y quedaría única y exclusivamente el día de mañana. Un día en el que habrá que aprobar múltiples conciliaciones y, adicionalmente, si se llegase a agendar, no tendría tiempo para poderse discutir. Si se llegase a discutir y aprobar, no habría tiempo para conciliar”, le dijo el representante Gabriel Becerra a SEMANA.