Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, habló con SEMANA del sufragio, las balas y la tierra que recibió en su cumpleaños: “Entré en shock”

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llega una amenaza hasta su vivienda?

Ricardo Roa (R. R.): Yo cumplí años el sábado y tengo un problema con mi cumpleaños, en mi cédula aparece que cumplo el 23 de junio, pero realmente es el 22. Entonces, en la oficina me celebraron en unas áreas desde el viernes pasado. Ese viernes, sobre las 2:00 de la tarde, se recibió un paquete por parte de una de las empresas operadoras de mensajería; lo recibió mi pareja y lo dejó encima de una silla de la sala. Yo llegué ese día como a las 7:00 de la noche porque tenía una cena. Tenía bastantes regalos por ahí y todos los dejé encima del comedor. Salí y regresé a las 2:00 de la mañana y me acosté a descansar. A las 8:00 a. m. del sábado me levanté a destapar los regalos y ahí fue cuando encontré la sorpresa.

SEMANA: ¿Y qué ocurrió?

R. R.: La verdad entré en shock cuando destapé eso y vi que era un sufragio, dos balas y una botella con tierra amarilla, como de cementerio. Se veía que habían hecho eso con mucha premeditación, mi nombre completo aparecía impreso en dos o tres partes del sufragio. Yo, la verdad, entré en shock, era mi cumpleaños y, desde luego, no me esperaba algo así. Eso fue lo que sucedió. Minutos después medité las cosas y llamé a la Policía y a la Fiscalía; llegaron técnicos e investigadores hasta el apartamento e hicieron el levantamiento de la denuncia. Se me dañó el resto del cumpleaños. De ahí en adelante qué iba a querer celebrar.

Sufragio con el que amenazan de muerte a Ricardo Roa. | Foto: Cortesía / Ecopetrol

SEMANA: ¿Fue una persona conocida? ¿Cómo saben dónde vive?

R. R.: No, realmente desde que empezaron a hacer un poco de anuncios, que el apartamento de la 92, algunos medios publicaron la dirección, fue una ligereza, incluso mostraron fotografías. Es tan fácil buscar en redes sociales. Mi reflexión era quién fue y la verdad no encuentro hoy la respuesta; quién pudo ser, hoy no tengo todavía una pista de qué o por qué razón lo hicieron.

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y Gustavo Petro. | Foto: Facebook Gustavo Petro

SEMANA: ¿Qué medidas ha tomado a raíz de esta amenaza?

R. R.: De inmediato acaté la recomendación que me hizo la empresa de seguridad privada que tiene Ecopetrol de elevar el nivel de protección no tanto al sector privado, sino a las instancias del Gobierno, eso es la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Se están haciendo las diligencias para reforzar un poco la seguridad y el esquema. Yo me muevo muchísimo en el territorio, en las empresas, en campo. Lo que no voy a hacer es dejar de seguir trabajando como lo vengo haciendo, 12, 14 horas al día, seguiré laborando por la empresa de todos los colombianos.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿Qué le dice a la persona que le envió esta amenaza?