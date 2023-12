Se alista nueva puja legislativa para prohibir el fracking: “En Colombia no debe hacerse porque afecta la biodiversidad”

Pero la iniciativa de la representante Miranda no es la única en trámite que persigue ese objetivo. Desde agosto de 2022, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía presentaron un articulado similar , pero de iniciativa del Gobierno.

Ese va para su tercer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y aunque han pasado 16 meses desde que se radicó, no ha encontrado espacio político para ser debatido en medio de la ambiciosa agenda del Ejecutivo.

La diferencia entre ese articulado de la ministra Susana Muhamad y la exministra Irene Vélez y el proyecto de la congresista del Nuevo Liberalismo es que este último nace desde una curul independiente, mas no de las entrañas del Gobierno de Gustavo Petro.

“El fracking en un país como Colombia pone especialmente riesgo a la biodiversidad. Hacen comparaciones de que Ecopetrol, por ejemplo, está haciendo fracking en California o en otros sitios se ha hecho. Yo lo que he dicho y se sostiene por el respaldo técnico y científico es que Colombia es el país más megadiverso del planeta. No hay otro como Colombia. Entonces, cuando nos hablan de los mejores estándares a nivel internacional, pues en Colombia esos no son suficientes”, detalló Julia Miranda.