“Se les respeta”: Alianza Verde alzó la voz para defender a Katherine Miranda y Jota Pe Hernández de ataques

Por sus posiciones en torno a algunas iniciativas del Pacto Histórico en el Congreso, el senador Jota Pe Hernánde y la representante a la Cámara Katherine Miranda fueron blanco de ataques la última semana, de ahí que el partido al que pertenecen, Alianza Verde, haya tenido que salir a manifestarles su respaldo a través de un comunicado de prensa.

En la misiva, firmada por los tres copresidentes de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, Rodrigo Romero y Carlos Amaya, se defendió las posiciones de sus integrantes, más allá que hagan parte de la coalición de Gobierno.

“Aunque somos partido de Gobierno del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo acompañamos en sus premisas, la Alianza Verde es una organización política democrática con libertad de tendencias. El ejercicio de la política lo basamos en reglas claras y transparentes; valorando y respetando las diferencias, bajo la premisa de la construcción de una democracia plena y viva”, dice el documento.

La misiva estuvo firmada por los tres copresidentes de la Alianza Verde, uno de llos Antonio Navarro Wolf. - Foto: Juan Carlos Sierra

El partido además reconoció la labor de sus congresistas y sus aportes en las iniciativas radicadas por el Gobierno. De ahí el mensaje: “No aceptamos ninguna agresión en su contra”.

Casi al final de la misiva firmada por los copresidentes de la Alianza Verde fue que se tocó el tema específico de Katherine Miranda y Jota Pe Hernández.

“Hacemos un llamado a la opinión pública, a la ciudadanía y los sectores políticos, para que de manera respetuosa avancen en la consolidación de mensajes pacíficos y constructivos. Todo el apoyo y solidaridad con nuestros Congresistas Katherine Miranda y Jonathan Pulido tras los recientes ataques recibidos; la diversidad es sinónimo de libertad y democracia. ¡A los congresistas Verdes se les respeta!”, se lee en la misiva.

‼️COMUNICADO‼️



Copresidentes se pronuncian frente a recientes ataques contra Congresistas de la Alianza Verde.



¡La diversidad es sinónimo de libertad y democracia!



Siempre nuestro apoyo @MirandaBogota @JotaPeHernandez 🌻 pic.twitter.com/gSmTci6gNc — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) May 20, 2023

En el caso de Miranda, los ataques han llegado a tal punto que la exministra de Agricultura, Cecilia López, la llamó este 19 de mayo para decirle que le informaron que su seguridad estaba en riesgo.

Katherine Miranda y Cecilia López. - Foto: SEMANA

David Racero, de frente contra Jota Pe y Khaterine Miranda

Algunos miembros del Pacto Histórico al parecer partieron cobijas con integrantes de la Alianza Verde, pese a que ambos son partidos de Gobierno. Tal es el caso del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, que no dudó en cuestionar a Katherine Miranda y Jota Pe Hernández por la falta de apoyo a algunas iniciativas discutidas en el Congreso.

En conversación con VocesRCN, el pasado 18 de mayo, Racero comentó: “Creo que la Alianza Verde no tiene una cohesión ideológica clara y eso hace que algunos sean muy afines a nosotros y hay otros que ya están es en la línea de la oposición, que se están volviendo ya jefes de la oposición tanto en la Cámara como en el Senado y tienen unas posturas más cercanas a las del Centro Democrático que otros, entonces ya toca evaluar individualmente”.

David Racero y Jota Pe Hernández. - Foto: SEMANA

En el programa radial, David Racero fue preguntado por los congresistas de la Alianza Verde a los que hacía referencia y, sin dudar, señaló a Jota Pe Hernández y Katherine Miranda.

“Es conocido, Jota Pe Hernández parece realmente del Centro Democrático. Es más, creo que está más avanzado en eso que ellos a veces. En la Cámara de Representantes, mi compañera Katherine Miranda, con la cual compartimos muchas cosas como oposición hace cuatro años, pero ahora ella ha decidido el camino de la oposición”, expuso.

Pues bien, en Twitter, Jota Pe Hernández no dudó en responder: “¡DOBLE RASERO! Conocido porque no tiene ni la más mínima vergüenza en esa cara, para hacer hoy lo que antes criticaba. Me ataca porque le duele que yo NO sea un arrodillado incoherente como él. No soy petrista, tampoco uribista, solo un senador con la coherencia que a él le falta”.