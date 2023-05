“Su razón de ser es la economía ilícita”: Gustavo Petro endurece discurso contra el ELN y cuestiona a sus cabecillas

El presidente Gustavo Petro se reunió con generales y almirantes de las Fuerzas Militares, evento en el que habló sobre la estrategia del Estado colombiano para combatir las estructuras criminales. Sorprendió que, en medio de las negociaciones de paz con el ELN, el mandatario aseguró que en la guerrilla queda poco de tradición política e ideológica, dado que su razón de ser es la economía ilícita.

El presidente habló de etapas en el conflicto armado, asegurando que se pasó de una etapa ideológica, inspirada en la Unión Soviética, a una de economías ilícitas.

“La economía ilícita, entonces, es el corazón de la tercera fase. Es dinero puro, simple y sucio. Ya no es la ideología, no es la tradición política. Entonces, ¿cómo varían las estrategias desde el punto de vista de la Fuerza Pública? Que es el interrogante. No es lo mismo que cuando la política era la tradición, no es lo mismo que cuando el conflicto era la ideología. El conflicto social ahora es la economía ilícita”, dijo el mandatario en su intervención.

El presidente reiteró que no se pueden utilizar las mismas estrategias, “así las siglas sean las mismas”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Lo estamos viendo en la práctica con el ELN, que por su acercamiento permite ver su realidad. El ELN tiene unas personas de edad, que vienen de atrás, de la segunda fase. Metimos a Gabino ahora en Cuba. Era niño, pero viene casi de la primera fase. Campesino de Santander. Recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma, y ahora lo metimos. Ellos mismos quisieron”, agregó el presidente.

De acuerdo con Petro, se recoge a quienes “quedan” de la fase ideológica en medio de las negociaciones, pero cuestionó si realmente tienen liderazgo en la guerrilla.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“¿Mandan? Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan? O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, tiene otra lógica, que es la de ellos. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parecer ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales. Giran todos alrededor de la economía ilícita, poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Tienen la misma bandera, eso sí. Pero su razón de ser es la economía ilícita”, manifestó el mandatario.

Indicó que algunos frentes se pueden acercar a la intención de paz que tiene el Gobierno, pero se debe resolver primero el problema de la economía ilícita.

De la misma manera, el mandatario colombiano indicó que la orden no puede llevar a “confusiones” por el cese al fuego, el cual aseguró que no debe privar a la Fuerza Pública de seguir desarrollando operativos que pongan en jaque la ilegalidad.

“La Fuerza Pública captura la mercancía, nos ganamos el campesinado; si la estrategia social sirve, la alianza campesinado-Fuerza Pública es la base de una nación; todos estos desastres que estamos viendo de las declaraciones de Mancuso, todo eso pertenece al mundo del pasado”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Nosotros tenemos que afrontar el problema del presente, nosotros no podemos repetir el pasado, entonces una Fuerza Pública atacando grupos poblacionales no es posible, perdemos la guerra porque los núcleos poblacionales se van con el que tiene el billete”.

El presidente habló sobre la estrategia frente a los grupos criminales.

“Aquí hay que establecer una alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, tenemos que sacarlos de la hoja de coca y eso se hace con alternativas económicas. Tenemos al ELN negociando, pero no significa que sea bajo la guardia contra su economía ilícita, hay que destruírsela”, subrayó Petro.