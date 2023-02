“Uno no puede ser ministra del Deporte y tener de enemigo al Comité Olímpico Colombiano”: Víctor Manuel Salcedo sobre la salida de María Isabel Urrutia

Una gran tormenta política generó la salida de varios ministros del Gobierno Petro. Una de ellas fue la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, quien señaló que no fue notificada sino que se enteró de esa decisión a través de los medios de comunicación.

El representante por el Valle del Cauca Víctor Manuel Salcedo, del partido de La U, en conversación con SEMANA, dio detalles de cuáles, según él, fueron las razones de peso para que Urrutia saliera del cargo. Afirmó que no le sorprendió porque era un cambio cantado desde hace tiempo.

Una de las razones de peso, según Salcedo, es que la ministra Urrutia ‘cazó' una pelea con el Comité Olímpico Colombiano, una de las entidades del sector más importantes y con la que se necesita diálogo permanente.

“No me sorprende la salida de María Isabel Urrutia. Uno no puede ser ministra del Deporte y actuar en contravía y tener de enemigos a los aliados que se llaman Comité Olímpico Colombiano”, aseguró Salcedo.

El representante Víctor Manuel Salcedo aseguró que la salida de la ministra Urrutia estaba cantada. - Foto: Cortesía La U

Según dijo, este enfrentamiento viene desde que ella era deportista porque, supuestamente, ese Comité no la habría apoyado debidamente en su proceso. “Entonces les quiso cobrar ahora cuando fue ministra”, señaló el congresista, a pesar de que reconoció que en varias ocasiones le pidió que los recibiera.

“No me quiso recibir en la oficina porque tenía varias quejas. Ella sacrificó el componente técnico del Ministerio del Deporte. Averigüe cuántas personas sacó de la memoria del Ministerio del Deporte de cuando era Coldeportes”, sentenció el parlamentario.

Salcedo sacó a relucir otras graves alertas para el sector que se podrían ver impactados por la gestión de Urrutia y el cambio ministerial. Por ejemplo, afirmó que tiene dudas sobre un contrato de reconocimiento facial para los estadios y que está preocupado por la realización de los Juegos Nacionales 2023 y los Panamericanos, que se realizarán en Barranquilla, en el 2027.

La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, salió de su cargo en las últimas horas. - Foto: guillermo torres reina

Dice que no se trata de una denuncia que haga ahora con la salida de Urrutia, sino que lo venía advirtiendo desde hace rato. “Yo lo denuncié en la Comisión Séptima. A mí no me gusta armar leña sobre el árbol caído, me gusta decir las cosas antes de”, aseguró el congresista.

Salcedo respondió a las críticas en las que Urrutia aseguró que su salida pasó por una supuesta “mermelada” en el Ministerio del Deporte por parte de algunos partidos políticos, entre ellos, La U. “Yo le contestaría a la ministra María Isabel Urrutia que yo no conozco un ministerio como el de Deporte entregando mermelada, lo que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto en favor de los deportistas. Solucionar los problemas del deporte, cosa que ella no hizo en su estancia. Se dedicó a cazar peleas con todo el mundo”, dijo.

El congresista considera que Urrutia tuvo una posición “soberbia y arrogante” y que no estuvo acompañada de las personas más capacitadas.

De otro lado, se refirió a la salida de la ministra de Cultura, Patricia Ariza, otro de los cambios que anunció el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. “La ministra de Cultura, uno puede ser de la cultura pero si no tiene experiencia en lo público, no es un ejecutor, pues se queda en lo romántico. Y los ministros no están para que digan poemas”, afirmó Salcedo.

El presidente Gustavo Petro anunció la salida de sus ministros en alocución presidencial desde la Casa de Nariño. - Foto: Presidencia de la República

Sin embargo, reconoció que la renuncia del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, sí le “sorprendió”, ya que al contrario de las críticas que tiene contra las ministras de Cultura y Deporte, le parece un hombre “serio” y “académico” y que ya contaba con “una agenda del Ministerio de Educación”.

“Ya había anunciado la reforma a la educación, a la Ley 30, un hombre atento a las sugerencias. Seguramente le cobraron el disenso con sus colegas. Pierde más el Gobierno que él”, aseguró Salcedo.

A pesar de eso, el congresista reconoció que el presidente Gustavo Petro está en todo su derecho de cambiar su gabinete y sacar al ministro de Educación en este caso, sin embargo, alerta que la experiencia de Gaviria en salud podría ser fundamental especialmente en medio del debate de la reforma a la salud.

“Daba para que él diera unas opiniones que su colega Carolina Corcho las vio como inconvenientes o como si tuviera un rival adentro. Lo que creo es que ha debido buscar un aliado”, señaló Salcedo.