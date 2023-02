Javier Hernández Bonnet aseguró que el presidente Petro “tiró a María Isabel Urrutia a los leones” y sentenció: “Valiente cambio”

La salida de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, anunciada por el presidente Gustavo Petro el 27 de febrero, continúa generando reacciones, no solo en algunos sectores de la política colombiana, sino en la prensa deportiva, que no dudó en opinar al respecto. Uno de los periodistas que lamentó el paso al costado de la primera medalla de oro de Colombia en unos Juegos Olímpicos fue Javier Hernández Bonnet.

En una misiva publicada en las redes sociales de Caracol Sports, Hernández Bonnet expuso las razones por las que cree que el mandatario colombiano se equivocó con su decisión.

El primer argumento del periodista para defender a Urrutia, que permaneció menos de siete meses en el cargo, fue la labor que, como congresista, antes de llegar a la cartera del Deporte, realizó para garantizar los fondos para los Juegos Olímpicos.

“Se equivoca Gustavo Petro al sacar a la Ministra del Deporte. Primero, le tira a los leones la cabeza de quien nos dio el primer oro olímpico y desde el Congreso, cuando era parlamentaria, salvó el dinero de la telefonía celular que le correspondía al deporte y se iba para la guerra. Ese dinero financió los mejores Juegos Olímpicos de Colombia en el 2012 y 2016″, expuso Hernández Bonnet.

También argumentó que se equivocaba por retirar a María Isabel Urritia del cargo cuando ella se encargó de combatir la corrupción que al parecer había en esta cartera.

“Se equivoca Petro al sacar a la ministra del Deporte, después de desarmar el amacice que tenía a esposa de directivo en cargo sensible de contratación en el ministerio. Algo así como el ratón cuidando el queso”, comentó.

Javier Hernández Bonnet además reconoció la labor de Urrutia para que los recursos llegaran directamente a las federaciones deportivas de Colombia, en lugar de pesar por el Comité Olímpico Colombiano.

“Se equivoca Petro, al sacar a la Ministra del Deporte, luego de acabar el peaje del que disfrutaba el Comité Olímpico Colombiano, manejando la plata del deporte a las Federaciones. El módico 15%”, expuso el periodista.

Para concluir, Javer Hernández Bonnet citó las presuntas relaciones del exsenador liberal Mario Castaño con Coldeportes en hechos de corrupción.

“Se equivoca Petro al regresarle el ministerio a quienes desde Coldeportes desangraban las finanzas de instituto. O acaso, el senador Mario Castaño no está enredado con los contratos asignados desde el máximo organismo del deporte Colombiano. Valiente cambio el volver a bailar con los mismos”, concluyó.

La entrevista de María Isaben Urrutia con SEMANA

El Ministerio del Deporte, que lidera María Isabel Urrutia, firmó un convenio por 5.000 millones de pesos para implementar un sistema biométrico en los estadios. - Foto: guillermo torres reina

SEMANA: ¿Qué pasó, porque la sacaron del cargo en el Ministerio del Deporte?

María Isabel Urrutia (M. I. U.): El que sabe es el señor presidente.

SEMANA: ¿Se enteró por la alocución?

M. I. U.: No sabía, ni sospechaba, ni me dijeron previamente. Fue en la alocución.

SEMANA: ¿Cómo lo tomó?

M. I. U.: Como lo que soy, una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé qué me toca, me toca ganar o perder y perdí por ser honesta.

SEMANA: ¿Por qué dice que perdió por honesta?

M. I. U.: Claro, por tratar de cambiar el deporte, porque lo quería para los deportistas y no para los políticos. Ese fue mi discurso.

SEMANA: ¿Qué trató de cambiar que le costó su puesto?

M. I. U.: Muchas falencias como el 63 % del presupuesto para los políticos y los deportistas pasaron trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas

SEMANA: ¿Qué le dice al país de su corta gestión?

M. I. U.: Al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, de atacar la corrupción, que terminé por fuera.

SEMANA: ¿Hay corrupción en el Ministerio del Deporte?

M. I. U.: Sí, y en todos los ministerios.

Guillermo Herrera y Maria Isabel Urrutia. Ministro saliente y ex pesista se reunieron en el Ministerio del deporte para realizar el empalme. - Foto: SEMANA y Mindeporte

SEMANA: ¿Qué tipo de corrupción?

M. I. U.: En la contratación. Estamos en una épica política.

SEMANA: ¿Qué pudo y que no pudo hacer?

M. I. U.: No me dejaron hacer mucho en cinco meses; lograr recuperar Juegos Nacionales, hacer que los niños hagan deporte, nada pude hacer. Esa es la frustración. Dios sabe dónde me pone y dónde no.

SEMANA: ¿Es verdad que no la dejaron entrar al Consejo de Ministros?

M. I. U.: Sí me dejaron, lo que no me dejaron fue pararme en la alocución.

SEMANA: ¿Qué le dijo después el presidente Petro?

M. I. U.: Yo le agradecí por darme la oportunidad. Fue una oportunidad linda. Fue de saber y conocer, agradecí, saludé a mis compañeros, pero no fue leal lo que me hicieron. Me hubieran llamado tres horas antes o una hora antes a decirme y yo entiendo, porque sé lo que es la política y sus acuerdos.

Presidente Gustavo Petro en la cumbre política para salvar la reforma a la salud. - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Se siente irrespetada?

M. I. U.: Me siento ilusionada con lo que hice, porque el pueblo colombiano se dio cuenta lo que hice por los deportistas. Las encuestas lo dicen, salvar Juegos Nacionales, ir a los territorios, hacer que cambie la forma de contratación en el Ministerio, de 2.700 funcionarios quedaron 1.000 funcionarios. Eso es una cosa importante, creo yo, aunque para los políticos no es importante por la época. Funciona esto dándole más importancia al político que al deportista.

SEMANA: ¿Qué fue lo que molestó?

M. I. U.: Hacer que las federaciones deportivas reciban sus recursos directamente y trabajen con sus deportistas y los lleven a competir directamente. Si eso no le gustó al presidente, no es mi problema.