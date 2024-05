Uribe señala a Cepeda de pretender influir para que alias Simón testificara en su contra para relacionarlo con el Bloque Metro

El exmandatario acompañó ese video con el testimonio que dio alias Simón, compartido por Noticias RCN, y que corresponde a un testimonio del 19 de julio de 2016. En este el exguerrillero sostiene que “el doctor Iván Cepeda a mí me ofreció y me dijo que me ubicaba en la cárcel que yo eligiera, que me coordinaba para que me dieran beneficios administrativos y que, si quería, me brindaba protección para la familia o me daba asilo político”.