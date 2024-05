Salud maestros: van 10.000 solicitudes sobre el nuevo sistema. “Llevo tres días sin tomar mi medicación”, relata usuario

“La EPS que autoriza los medicamentos, insumos como gasas, sondas, tienda de traqueotomía, hisopos entre otras cosas, está cerrada porque la liquidaron el martes (el 30 de abril). No sabemos qué médico internista va a atender a mi mamá, incluso tenía una cita apartada para esta semana, pero sin la orden no se puede”, asegura Sánchez.

“La efectividad del tratamiento requiere de adherencia y ya llevo tres días en los que no he podido tomar mi medicación. Esto va a impactar negativamente en mi estado de salud y me genera ansiedad. Los operadores desconocen totalmente cómo van a funcionar, es un caos terrible y están haciendo pedagogía sobre un sistema que no está en funcionamiento”, relata este profesor.