“Vamos a lograr que los niños se gradúen del colegio con un nivel B1 en inglés”: secretaria de Educación de Bogotá habla en SEMANA

SEMANA: ¿Cómo recibió la Secretaría de Educación?

Isabel Segovia (I.S.): En general muy bien. La Secretaría tiene una estabilidad desde hace mucho tiempo, en algunos momentos mejores que otros, pero en general desde hace varios años viene una tendencia de la construcción de un sistema educativo sólido, trabajando por los niños, por la comunidad educativa. Eso sí, este es un espacio muy grande, con muchas complejidades, no solo porque es el empleador de 40.000 personas, sino porque la Secretaría de Educación tiene un presupuesto más grande que el presupuesto de inversión de Cali, pero en dado caso hay un andamiaje y una estructura estable y, lo ideal, es construir sobre lo construido.

SEMANA: ¿Cuáles serán esos aspectos a mejorar en la Secretaría y en el sistema educativo en estos primeros meses?

I.S.: Más que mejorar, es un tema de qué paso sigue, evolucionar en lo que uno se va encontrando y son tres los focos en los que nos vamos a concentrar: El primero es el tema de primera infancia, que es una deuda que todavía tiene Bogotá con los niños de cero a cinco años. Es un esfuerzo que ha venido creciendo de tres a cinco años, pero al final no hay política pública clara, ni hay un ente rector que esté direccionando y, por consiguiente, tenemos muchísimos niños sin acceso a primera infancia, o sin acceso a una atención de calidad. Eso lleva a que haya muchos niños con cuidadores, dejados con la familia, porque los papás tienen que salir a trabajar, pero sin conciencia de la comunidad misma de la importancia de tener una atención adecuada, ni de la oferta real de la ciudad.

Isabel Segovia Ospina Secretaria de Educación del Distrito Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Eso es todo un reto intersectorial, parte de la razón de que la primera infancia se ha vuelto un reto tan complicado es que requiere de muchos sectores e involucramiento para hacer una primera infancia real.

SEMANA: ¿El segundo foco cuál es?

I.S.: Lo segundo es un tema de calidad. Vamos a hacer un énfasis en calidad, justamente porque es un gusto llegar a un momento del sector educativo donde uno efectivamente puede decir que todo lo que hace va a ir en torno a mejorar la calidad, la calidad de la educación en Bogotá siempre ha sido un poco mejor que el resto del país, pero es muy mala en comparación en términos internacionales, y nosotros no estamos cumpliendo con los estándares casi que en ninguna parte y estamos con unos resultados muy muy mediocres. La calidad tiene un espectro amplio, pero en general hay muchos niños que no alcanzan las competencias o las habilidades básicas, ni de matemáticas, ni lectoescritura. Realmente tenemos una crisis del sector educación y Bogotá tiene todas las posibilidades de empezar a trabajar plenamente en la calidad de la educación.

Con lo anterior no quiere decir que no se ha hecho nada, pero es que el sistema tiene tantos problemas logísticos y de operación, que mientras se ha trabajado en estabilizar la operación, focalizarse en la calidad ha sido difícil y este es el momento en el que lo vamos a hacer.

SEMANA: ¿Qué hacer para mejorar la calidad de la educación en Bogotá?

I.S.: Vamos a trabajar en el mejoramiento de aprendizajes específicos, particularmente en lectoescritura y matemáticas, que son la base de todo, pero también vamos a trabajar muy duro para que acá en ocho años todos los colegios de Bogotá tengan un programa de idioma intensivo, es decir, una segunda lengua, especialmente inglés, y que podamos tener a todos los niños en B1, por lo menos, cuando se gradúen.

Por otro lado, vamos a trabajar muy fuerte también en el tema de tiempo escolar, ampliando la jornada única y la complementaria, que es la atención intersectorial que le damos a los niños por la tarde, para que le dediquen más tiempo a actividades productivas, educativas y culturales.

SEMANA: ¿Hoy Bogotá tiene un sistema educativo de calidad?

I.S.: No. Tiene un sistema de educación robusto, que tiene todas las condiciones para seguir mejorando, tiene la infraestructura, tiene los servicios complementarios, los docentes, los recursos, es decir, tiene una cantidad de escenarios que tienen que suceder para que efectivamente en la institución educativa, uno pueda hacer cambios sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo diría que Bogotá es una ciudad con un sistema educativo estable y robusto, pero que tiene que hacer muchos más esfuerzos para lograr la calidad que debería tener un sistema así.

SEMANA: ¿Y cuál es el tercer foco en el que se va a trabajar?

I.S.: El tercer punto es la posmedia. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que los jóvenes no solamente vayan a la universidad, tenemos que poder responder las nuevas necesidades, dado que tenemos muchos jóvenes en la ciudad, que ahora les dicen jóvenes potenciados...

SEMANA: Los nini (ni estudian ni trabajan)...

I.S.: Sí, pero es que esa es una palabra que aquí ya nadie quiere usar, entonces son jóvenes potenciados a quienes tenemos que empezar a darles oportunidades, porque si no lo hacemos entramos a un ciclo de vulnerabilidad muy grande, porque son jóvenes que pasan por el sistema educativo hasta cierto nivel y después se salen, entonces se convierte en una pérdida de recursos para ellos y para el país, y además se vuelve a crear una curva de vulnerabilidad social. Por consiguiente, aquí hay un tema muy grande que tenemos que trabajar intersectorialmente.

SEMANA: ¿Esta administración va a continuar con el programa de Jóvenes a la U?

I.S.: Sí, Jóvenes a la U va a continuar, probablemente no en las dimensiones como se venía ejecutando, y no necesariamente porque hay un problema recurso, sino porque con los recursos que hay, uno podría atender muchos más jóvenes. Como está diseñado, es un programa que tiende a excluir, es decir, le resuelve la problemática a muy pocos, entonces hay que obviamente mantenerlo, pero vamos a complementarlo.

SEMANA: ¿Qué opinión le merece la reforma a la educación del Gobierno del presidente Gustavo Petro?