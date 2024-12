¿Por qué es importante la inversión extranjera en la banca colombiana?

Colombia no es un país con una larga trayectoria de inversión de la banca, debido a las políticas públicas deliberadas y los ciclos económicos. En 1975, el Congreso aprobó una ley bastante particular, que impuso el marchitamiento de la banca extranjera y su transformación en banca colombiana, con la idea de que esa inversión no aportaba nada al desarrollo del sector nacional. Simultáneamente, dentro de los acuerdos del Pacto Andino, se delegó la posibilidad de expedir normas en esa materia. Al cabo de una década, la inversión de la banca extranjera desapareció y solo hasta 1990 se recuperó la posibilidad de que extranjeros invirtieran en Colombia.