El ETCR de Montañita lo jalonan 210 antiguos miembros de la tropa élite que tuvo alguna vez el temido bloque Sur de las Farc. Ahora todos son labriegos. En la reciente cosecha sacaron más de 200 toneladas de piña . Sin intermediarios, comercializaron la fruta en los mercados de Florencia, Bogotá y Pitalito. Pero el agro no es la única iniciativa que tienen ellos y las comunidades que hay a su alrededor.

“Con toda la mano de obra que tenemos hay muchos proyectos para poner a andar. La tierra aún no es suficiente, pero por algo se empieza”, le dijo a SEMANA Federico Montes, líder de la zona. Ahora se enfrentan a una difícil tarea: lograr que la Agencia Nacional de Tierras les titule los predios en forma colectiva a nombre de la cooperativa que conforman 170 asociados. Pero la pesada tramitología legal no se mueve al ritmo de los excombatientes.

Para resolver el problema de la titulación de tierras que tantos enfrentamientos despertó con el Gobierno porque no dejó una mención en el acuerdo de La Habana que les facilitara el acceso inicial, varios excombatientes decidieron resolver el tema por su cuenta. Hace un año, después de una corta negociación, un sacerdote, dueño de los predios que ocupa este ETCR de Montañita, se ofreció a venderles 169 hectáreas por 200 millones de pesos, que pagan en un lapso de siete años y sin intereses.

Según le informó a SEMANA la Agencia para la Reincorporación, hay 500 predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que han sido expropiados y podrían ser utilizados en caso de que definitivamente se requiera un traslado de alguno de los ETCR o falte tierra. Con los otros 13 espacios, que no fueron objeto de discusión, el Gobierno decidió cambiar su estatus transitorio por permanentes y hacer lo necesario para incluirlos en los Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios donde están ubicados.

Hace unos meses, cuando el Gobierno reunió a los alcaldes de los municipios donde están ubicados los ETCR, se llevó una gran sorpresa. No tuvo eco la propuesta de levantar 11 de los espacios y trasladarlos a nuevos territorios. La idea hacía parte del paquete de respuestas en las que trabaja el Ejecutivo para atender la situación de los reincorporados, pues este 15 de agosto vence la figura de transitoriedad que tienen esos asentamientos.

El grueso de los excombatientes de las Farc se integran a la vida civil colectivamente, bajo esquemas de cooperativas de trabajo asociado y en forma muy ligada a los territorios donde alguna vez hicieron la guerra. Desde el inicio del Gobierno Duque se han aprobado 223 proyectos productivos (entre individuales y colectivos) que benefician a 717 excombatientes. Así las cuentas, de las 13.018 que son objeto de atención, por lo menos 9.000 aún no han accedido a los 8 millones para iniciativas productivas.

A diferencia de los procesos de paz que el país vivió con el M-19 , el EPL o con las AUC , desde un principio se supo que la reinserción de los excombatientes de las Farc no sería con un taxi en Bogotá ni con un proyecto productivo individual en el Valle.

Pastor Alape es el vocero de la Farc en todo lo que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes.

Si bien la última encuesta Invamer detalla que el país ve el vaso medio vacío cuando se habla de paz, lo cierto es que otra parece ser la percepción que tienen aquellas comunidades cercanas a los espacios territoriales. Estas sí han sentido la presencia institucional así sea de manera indirecta. Ahora, con los ajustes que se comenzarán a introducir, la apuesta del Gobierno es fortalecer la reincorporación a largo plazo.

Para consolidar ese camino, el presidente Iván Duque tomó la decisión de comprar la mayoría de predios, titularlos a nombre de la Agencia para la Reincorporación a fin de, más adelante, otorgárselos a los excombatientes. “El 15 de agosto finaliza la figura jurídica de los espacios territoriales. Esa figura, de carácter transitorio, va a consolidarse en algo permanente, esto no quiere decir que los espacios territoriales van a ser eliminados o suprimidos o desalojados los excombatientes de estas zonas”, aseguró este miércoles Andrés Stapper, director de la ARN.

Bien atrás quedó el fantasma del Caguán y de las repúblicas independientes tipo Marquetalia; tras dos años de funcionamiento, el Gobierno entendió que muchos excombatientes no tenían más opción que quedarse a vivir allí. Por eso, luego del pulso que la Farc sostuvo con el Gobierno Santos, la directriz ahora es darles algo de tierra para consolidar el enraizamiento. Esto, en parte, se debe a que muchos exguerrilleros, como rompieron sus vínculos con el mundo exterior por llevar tanto tiempo en armas, no tienen a dónde ir luego del armisticio; y otros, debido a que su nivel de escolaridad es tan bajo que no ven viable trasladarse a una ciudad en busca de oportunidades.

El problema, sin embargo, todavía no queda resulto. Primero porque se trataría predios que en principio contemplan hectáreas para vivir y no para trabajar. Segundo, porque a pesar que en Colombia hay tierras para todos hay al menos cinco males vonvirtieron la administración del territorio en un caos: la alta concentración de la propiedad, las millones de hectáreas despojadas a los campesinos, los baldíos del Estado ocupados ilegalmente, la poquísima información catastral y que más de la mitad de los predios no tienen títulos.

Actualmente, en el país hay 800.000 familias esperan que se les adjudique una parcela. Si se parte del Fondo de Tierras que espera sumar 3.000.000 en los próximos años, podría decirse que les tocaría de a 3,75 hectáreas a cada una. A la lista se suma ahora miles de excombatientes de las Farc, con sus familas. De la forma como el presidente Duque administe un problema tan sensible como el de la tierra, dependerá que no se vuelvan a abrir las heridas de la guerra.

Cuesta arriba