El comienzo

A principios del 2012, Uri Levine, un buen amigo de Silicon Valley y fundador de Waze, me pidió que fuera a Israel a conocer a dos emprendedores (Nir Erez y Roy Bick) que habían lanzado un aplicativo que ellos llamaban “El Waze de transporte público”. Para ese entonces, Waze ya estaba en conversaciones para ser vendido (finalmente, la compraría Google por US$1,100 Millones) y Uri estaba pensando en su próximo paso. Además de estar en la junta directiva, él era un angel investor de Moovit (en ese momento se llamaba Tranzmate), y pensó que podían usar mucha ayuda para crecer y expandirse a nivel internacional.

Para esos tiempos, yo era parte del equipo directivo de Synchronoss Technologies. Después de que Goldman Sachs y Deutsche Bank nos apalancaron la emisión pública, en el 2006, AT&T y Apple nos presentaron una idea que cambiaría el mundo como lo conocíamos. Era tan innovadora y secreta que los directivos tuvimos que firmar “NDAs” y “Non-Compete Agreements” a nivel personal para poder trabajar con ellos. Apple se preparaba para lanzar el primer iPhone y necesitaban un sistema para que los usuarios pudiesen activar los aparatos (conectar el móvil con la red y el sistema del operador) desde la casa. Los teléfonos inteligentes y la activación conveniente cambiarían el mundo por siempre. Así, la acción de Synchronoss se volvió muy atractiva para el mercado de valores y nuestra emisión se convirtió en la mejor oferta pública del 2006.

Después de vivir seis años la experiencia con Synchronoss y, al mismo tiempo, llevando a cabo otras incursiones en el campo del emprendimiento, estaba listo para otro reto. Me llamó mucho la atención la oportunidad de involucrarme con el nuevo “Waze de transporte público”. Con ese espíritu, me monté en el avión para Israel.

Siempre recordaré mi llegada a Israel y el desembarque en el aeropuerto Ben Gurión. Después de 12 horas de viaje desde JFK, me llamaron al frente de la fila de inmigración: “¡Oiga! El tipo con la camiseta de Moovit (Uri me la había mandado), por favor, pase adelante!”. Por un segundo pensé que había hecho algo mal y estaba en problemas, pero luego el oficial de inmigración me dijo con un fuerte acento: “¡Bienvenido a Israel! Estamos orgullosos de nuestros startups y queremos que el mundo sepa que somos una potencia de alta tecnología”, mientras me devolvía mi pasaporte y me despedía. Quedé completamente sorprendido por la actitud del oficial de inmigración y me pregunté si yo sabía verdaderamente en lo que me estaba metiendo.

La oportunidad en frente de Moovit

A simple vista, los números eran muy atractivos. En el 2012 había en el mundo 7 mil millones de personas y solo mil millones de vehículos. Así, muchas más personas utilizaban transporte público masivo que privado y tenían que someterse no sólo a la incertidumbre de cuándo iba a pasar el transporte, sino también de qué les podía ocurrir mientras esperaban en la parada (temas de seguridad personal, condiciones meteorológicas, etc.). Esto sin mencionar que muchas personas no sabían cuál era la manera más rápida de llegar de un punto A a un punto B haciendo transbordos. Es decir, el transporte público masivo como estaba diseñado era una verdadera pesadilla para los usuarios.

Uri, quien me involucró en todo esto, siempre nos decía que nos “enamoráramos del problema y no de la solución” y eso fue lo que intentamos en Moovit. Aunque Waze había generado un nuevo paradigma de transporte y ayudado a reducir los trancones en las grandes ciudades, el transporte público masivo era un monstruo mucho más grande, que le tomaba a las personas hasta 2 horas por día en promedio, que equivalen a 37 días del año (¡!)*. Pregúntese usted: ¿Qué haría si alguien le dijera que, además de sus vacaciones, usted fuera a tener 18 días laborales libres el próximo año (reducción del 50% del tiempo de transporte)?

Aunque Google ya había sacado Google Transit para ese momento, nosotros sabíamos que podíamos ser mucho más ágiles, especialmente en el área internacional; sin embargo, estábamos frente a un Goliat y teníamos que ganarle con mucha velocidad.

La oportunidad era muy atractiva y acepté la oferta de ser el primer presidente de Moovit. Sabía que me esperaban varios años de trabajo muy, muy duros. Como todos sabemos, los startups son básicamente laboratorios de alquimia en los que se trata de producir oro de la nada. Para hacerlo hay que poner en el sartén muchas gotas de audacia y firmeza combinados con sudor, sangre, dolor y lágrimas.

Al igual que el Macomber de Hemingway, teníamos el fusil arriba y estábamos apuntando a los arbustos, aunque no habíamos visto al león aún. Pero por dentro estábamos temblando del miedo.