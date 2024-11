Rafael Correa anuncia su candidatura a la vicepresidencia de Ecuador

El exmandatario Rafael Correa, quien está en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de prisión en Ecuador, anunció que será candidato a la vicepresidencia de su país en las elecciones de febrero próximo por una coalición de izquierda.

"Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado", expresó Correa tras ser presentado como candidato por el frente Unión por la Esperanza (UNES) en una transmisión por Facebook. UNES reúne a varios partidos y organizaciones de izquierda como grupos de indígenas y sindicatos.

Aún es incierto si el exgobernante podrá concretar su candidatura. Además de los procesos judiciales, ninguno con sentencia en firme, deberá esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilite su aspiración al segundo cargo político del país. Correa sería la formula vicepresidencial del economista Andrés Arauz de solo 35 años y que se desempeñó como uno de sus exministros.