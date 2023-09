Cinco sustancias que causan cáncer

| Foto: Universal Images Group via Getty

El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes por sustancias carcinógenas en el ambiente. | Foto: Universal Images Group via Getty

Estas son cinco que están entre los carcinógenos con mayor probabilidad de afectar la salud de los seres humanos, según el National Toxicology Program’s 14th Report on Carcinogens. No obstante, los expertos aclaran que aunque una sustancia sea clasificada como carcinógena no significa necesariamente que vaya a causar la afección, pues existen muchos factores que influyen para que una persona expuesta a un carcinógeno padezca de cáncer, como la cantidad y la duración de la exposición, además de los antecedentes genéticos.