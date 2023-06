“El covid-19 no ha desaparecido”, asegura la Organización Mundial de la Salud

El virus del covid-19 continúa vigente, por lo que no se puede bajar la guardia ante el covid-19, causante de un millar de muertes por semana en Europa, advirtió el martes la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Aunque ya no sea una emergencia de salud pública mundial, el covid-19 no ha desaparecido”, aseguró el director regional de la OMS, Hans Kluge, en conferencia de prensa. El organismo declaró el 5 de mayo que la pandemia del covid-19 dejó de ser una emergencia sanitaria mundial.

Sin embargo, “cerca de 1.000 muertes nuevas debidas al covid-19 se continúan dando cada semana en la región”, acotó. La cifra está subestimada debido a la disminución en el número de países que informan regularmente a la OMS de las muertes atribuidas al covid-19″, añadió Kluge, quien instó a las autoridades a garantizar la vacunación de al menos el 70 % de la población vulnerable.

El covid-19 continúa presente en el mundo. - Foto: Getty Images

El responsable de la ONU apuntó que se trata de “una enfermedad compleja de la cual conocemos muy poco”, pese a que uno de cada 30 europeos ha tenido covid de larga duración en los últimos tres años.

De acuerdo con los datos revelados, unos 36 millones de habitantes de la región, que incluye a 53 países y se extiende hasta Asia Central, se vieron afectados por el covid de larga duración.

“Debemos seguir prestando atención a las secuelas a largo plazo del covid (...) Aún tienen un impacto profundo en la salud de todo el mundo y no pueden ignorarse”, insistió la encargada de situaciones de emergencia, Catherine Smallwood.

También sigue siendo necesaria en Europa la vigilancia de la epidemia de mpox (antes llamada viruela del mono), con 22 casos registrados en mayo en la región, señaló la OMS Europa.

Sexualidad masculina se vería afectada como consecuencia del covid-19, según estudio

Asimismo, se conocieron los resultados de un trabajo multicéntrico español que se presentó en el 39° Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología en Copenhague (Dinamarca). En los mismos se encontró que los hombres tienen menos concentración y una menor movilidad de espermatozoides hasta más de tres meses después de haber sufrido una infección leve por covid-19.

Enfermera inyectando la vacuna Covid-19 a un paciente anciano. El trabajador de la salud está examinando a un anciano en el hospital. - Foto: Getty Images

En concreto, el estudio revela que, después de al menos 100 días de haber dado negativo en la prueba de covid-19 en varones, no hay mejoría en el número y movilidad de los espermatozoides, a pesar de que nuevos espermatozoides se han producido durante este tiempo.

“Hay estudios previos que muestran que la calidad del semen se ve afectada a corto plazo después de una infección por covid-19, pero, hasta donde sabemos, ninguno ha seguido a los hombres durante un período de tiempo más largo”, explica la doctora Rocío Núñez Calonge, directora científica de un grupo de clínicas de reproducción asistida que ha realizado el estudio.

Vacunación contra el covid-19 - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Asumíamos que la calidad del semen mejoraría una vez que se generaran nuevos espermatozoides, pero no es así. No sabemos cuánto tiempo puede tardar en restaurarse la calidad del semen y puede darse el caso de que la covid-19 cause daños permanentes, incluso en hombres que sufrieron solo una infección leve”, agrega.

La doctora Núñez y sus colegas observaron que, en algunos hombres que acudían a clínicas en España para un tratamiento de reproducción asistida, la calidad del semen era peor después de la infección por covid-19 que antes de la infección, aunque se habían recuperado y la infección era leve. Así que decidieron investigar si el virus había influido en la bajada de calidad.

*Con información de Europa Press y AFP.