“Eliminación de las EPS no es una bandera innegociable”: senadora Norma Hurtado

Quedan solo dos semanas para que el Gobierno nacional radique la discutida reforma a la salud en el Congreso de la República.

Aunque la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha hecho múltiples declaraciones sobre este proyecto de ley y lo ha calificado como “la reforma más discutida de la historia”, ha recibido críticas y reclamos de parte de varios sectores por el hermetismo con el cual se ha llevado a cabo la construcción del articulado.

En el Congreso, mientras tanto, hay gran expectativa por las discusiones que se avecinan sobre esta iniciativa que plantea un cambio profundo para las lógicas del modelo de salud actual.

La senadora Norma Hurtado es la presidenta de la Comisión Séptima, que tendrá la tarea de debatir el texto de la reforma y convocar a distintos sectores para ver si se aprueba o no la propuesta. Hurtado habló al respecto con SEMANA.

La senadora Norma Hurtado es parte de la bancada de Gobierno y presidenta de la Comisón Séptima del Senado, que está encargada de los asuntos de la salud. - Foto: Prensa de Norma Hurtado Sánchez

SEMANA: ¿Considera que esa reforma debió socializarse antes?

N.H.: En el Congreso algunos senadores y representantes hemos asistido a unas mesas temáticas donde se han esbozado algunos apartes de la reforma y de la intención que tiene la ministra y su equipo de trabajo.

Lo que sí es cierto es que hay actores muy importantes del sistema que reclaman ser atendidos, como es el caso de Pacientes Colombia, que piden ser escuchados y poder ser partícipes de la construcción de este documento.

También hay otros agentes, no sé hasta dónde, las EPS vienen reclamando haber podido construir y haber podido corregir este (documento) sobre el sistema de salud.

Y, bueno, hay un segmento del talento humano en salud que también siente preocupaciones. El martes pasado trabajé hasta altas horas de la noche con un segmento de profesionales de la salud, que también argumentaba y esbozaba no haber sido escuchado y no haber podido participar.

Pero al final de este ejercicio, donde se hacen las audiencias, es en el Congreso de la República. Donde se construyen propuestas, se corrige el articulado, se presentan nuevas propuestas, es en el Legislativo.

SEMANA: El 31 de enero hay algunos congresistas citados a una reunión con el Ministerio de Salud, ¿ahí van a socializar la reforma?

N.H.: La señora ministra ha estado presentando algunos apartes de la reforma, alguna temática de la reforma, por lo cual se han hecho cinco mesas temáticas. Ella nos ha presentado temas que tienen que ver con los sistemas de información, los determinantes sociales de la salud, la situación financiera. Hemos hablado igualmente de la participación ciudadana y hemos estado también estudiando en esas mesas temáticas la transformación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Han sido mesas temáticas de una hora u hora y media, no han asistido la totalidad de los congresistas de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, hemos asistido algunos.

Para el día 31 de enero recibimos una invitación por parte de la asistente de la señora ministra con el propósito de abordar no la reforma como tal, sino tres temas muy concretos: el modelo de atención actual y el nuevo modelo de atención, el régimen laboral de los trabajadores del sistema de salud y la inspección, vigilancia y control del sistema. No es que se nos haya convocado a conocer el texto.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, ha tenido que asistir a varios debates de control político en el Congreso para hablar sobre las transformaciones que propone para el modelo de saluda actual. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

SEMANA: ¿Es decir que en esas reuniones se ha hablado de lo que va a incluir la reforma?

N.H.: Son unas reuniones mixtas en las cuales se muestran los indicadores actuales, tanto indicadores en salud como indicadores presupuestarios, dependiendo de la temática que se esté trabajando. Se muestran los mapas del país donde hay más presencia de instituciones prestadoras de servicios de salud y de las regiones que quedan en la Colombia más apartada, en la Colombia rural, donde las instituciones prestadoras de servicios de salud han sido mucho más escasas.

Esta es la dinámica en la que se trabaja. El análisis del presente y se dejan entrever algunas propuestas que se tienen para esta reforma.

SEMANA: ¿A esas mesas temáticas ha asistido únicamente la bancada de Gobierno?

N.H.: Ha sido invitada la bancada de Gobierno, es así.

SEMANA: ¿A los congresistas de la bancada de Gobierno les han dicho si les van a mostrar el texto de la reforma a la salud antes de que sea radicado?

N.H.: A mí, como presidenta de la Comisión Séptima del Senado, no me han hecho ese ofrecimiento, ni tengo ese privilegio de conocer la reforma desde antes.

A finales del año pasado, la ministra de Salud Carolina Corcho y el presidente del Senado Roy Barreras se reunieron con varios representantes del sector salud. - Foto: Prensa Roy Barreras

SEMANA: En la mesa se ha puesto el tema el sistema de salud de Costa Rica, ¿la idea es implementar un modelo parecido en Colombia?

N.H.: En una de las reuniones se habló del modelo de salud de Costa Rica y se colocó como referencia por ser uno de los mejores de América Latina.

SEMANA: ¿Qué pasó con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el cronograma que tiene sobre la reforma a la salud?

Norma Hurtado: Me parecía apresurado que, con el respeto que yo le tengo al doctor Prada, él dio a conocer unos cronogramas diciendo cuándo es el primer debate, en qué municipios y ciudades son las audiencias, porque esa es una labor del Congreso, no del Ejecutivo.

SEMANA: ¿Qué puntos de la reforma a la salud ya están claros para usted?

N.H.: Yo creo que se han presentado temáticas individuales, mucho análisis del presente de lo que hoy significa el sistema de salud, interpretación de muchas cifras, de verdad que sí. Se han analizado, por parte de ellos, desde la mirada del nuevo Gobierno. Y algunas propuestas que tienen que ver con la transformación de la Adres, que ese es un punto que es importante porque se regionaliza, porque llega a todos los rincones del país y se manejan y se vigilan los presupuestos de la salud de la entidad.

Igualmente, el papel preponderante de la sociedad civil, de la participación ciudadana en los consejos que se van a crear para que la sociedad civil pueda vigilar la prestación del servicio, pero también la ejecución de los recursos.

Y expectativas grandes las tenemos todos, ¿quién va a asumir el nuevo rol del aseguramiento en el país? Esa es la gran expectativa que tenemos todos los ciudadanos en este nuevo modelo. ¿En qué vehículo los colombianos van a poder acceder a los servicios de salud?

Algo que es claro es que en todos los ejercicios se reconoce que se han aprobado diferentes leyes en este país sobre la atención primaria en salud, lo que es la prevención y la promoción. El país a lo largo de estos años fue implementando tímidamente este proyecto solamente en algunas regiones que se apropiaron de este modelo de atención primaria en salud.

Se tiene claro que es una de las banderas del nuevo Gobierno, especialmente en la Colombia más apartada, en la Colombia rural, en la Colombia de difícil acceso.

Hay una disposición de este Gobierno de volcar todos los esfuerzos financieros y de recurso humano para llegar a esa Colombia y brindarles salud a las personas que están allá.

SEMANA: Lo que preocupa a algunos sectores es que esa descentralización de la Adres genere más corrupción, ¿usted considera que esa regionalización de la Adres es adecuada?

N.H.: Yo creo que es uno de los temas que con mayor rigurosidad debemos analizar en el Congreso de la República, pero lo más importante es que la señora ministra pueda explicar la esencia y la intención de esa figura, la intención de crear más oficinas. Hay una duda que no solamente tienen los periodistas, sino también todos los agentes del sector y es qué tan beneficiosa o no es esa propuesta.

Hoy la Adres es una entidad reconocida, ha hecho un gran trabajo, en los últimos años se ha venido transformando a pasos agigantados, que desde Bogotá ha tenido la posibilidad de estar en contacto con todas las regiones del país y darles respuesta.

SEMANA: ¿Cómo ve el clima político para que la reforma pase en el Congreso?

N.H.: Yo todavía no puedo dar esa apreciación, porque todos los congresistas queremos conocer el documento para poder tomar una postura, para poder aportar, poder construir. En el Congreso se debaten las leyes. Todavía no podría apresurarme a dar una percepción de qué puede pasar en el Congreso cuando sabemos que los legisladores no han leído el documento.

Y respecto a propuestas que ya se han esbozado, como la eliminación de las Eps, ¿cree que haya más apoyo?

N.H.: Lo más importante allí es que todos hemos caído en un error y es que la bandera innegociable es la eliminación de la EPS. No, en el caso mío, en el caso de Norma Hurtado, del Partido de la U, la bandera innegociable es la salud de los colombianos. Entonces, yo creo que quienes han estado alimentando esta temática se han embelesado con este tema y se han olvidado de algo fundamental.

Creo que la bandera que se debe liderar es quién va a reemplazar esa figura, cómo se va a reemplazar ese rol, quién va a cumplir con las funciones de ese vehículo con el que se desarrolla el aseguramiento en el país y quién les va a responder a los colombianos por su salud, por la oportunidad, por la calidad, por la pertinencia, pero especialmente por las redes integradas e integrales.

Mucho más allá de que se queden o no se queden las EPS en el sistema de salud colombiano, lo más importante es cómo va a ser la transición. Y algo muy importante, ¿cuánto le cuesta eso al país? Eso es algo que yo le he preguntado al señor ministro de Hacienda.

Toda reforma tiene un costo, toda reforma tiene una inversión o toda reforma llega con un documento técnico al Congreso que dice ‘no cuesta un solo peso, porque este es el análisis financiero’. Todos esos soportes técnicos deben ser analizados para brindarles garantías a los colombianos.