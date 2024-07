“Entre 80 y 90 por ciento de los suicidios se pueden prevenir”: psiquiatra explica en SEMANA cómo identificar signos de alarma

“Catica no merecía morir así”: la dolorosa historia de la joven médica de la Javeriana que decidió quitarse la vida y desató fuerte debate

L.V: Los cambios en la personalidad antes de un suicidio pueden variar, pero a menudo incluyen signos de depresión, ansiedad, desesperanza. Hay algunos cambios comunes como aislamiento social, donde la persona puede evitar el contacto con amigos y familiares, y mostrar una falta de interés en actividades que antes disfrutaba. Alteraciones en los patrones de sueño, alimentación o higiene personal. La persona puede parecer más irritable, ansiosa o deprimida. Puede haber cambios abruptos de humor. Hablar sobre muerte o suicidio. Un sentimiento de desesperanza o la creencia de que nada mejorará puede ser un indicador clave. Un aumento del comportamiento de riesgo, que puede incluir comportamientos impulsivos o peligrosos, como conducir imprudentemente o participar en actividades peligrosas sin considerar las consecuencias. Todos estos signos no garantizan que una persona esté considerando el suicidio, pero pueden ser indicativos de que alguien está pasando por una crisis emocional seria.

L.V: Respecto al caso de Catalina Gutiérrez, hacer un análisis detallado es difícil, no conocemos todos los factores, además de la presión académica/laboral que la llevaron a tomar la decisión. La presión laboral puede contribuir al suicidio de varias maneras, sobre todo cuando una persona se enfrenta a un entorno de trabajo muy estresante. De la historia de Catalina conocemos que vivía en un ambiente de estrés crónico con permanentes exigencias laborales, carga laboral excesiva que desencadenó una patología mental. La falta de apoyo en la residencia, la pobre comunicación la llevó a sentirse aislada. Se advierte un pobre balance entre la vida personal y laboral. Tener jornadas interminables puede interferir con la vida personal y el tiempo libre, lleva a la fatiga y a la depresión.

SEMANA: Un mito muy frecuente en este tema es que las personas que contemplan esa posibilidad no lo comentan. ¿Qué tan cierto es?

L.V.: No siempre. Aunque algunas personas que están considerando el suicidio pueden hablar del tema o mostrar señales de advertencia, como expresar sentimientos de desesperanza, hacer comentarios sobre la muerte o el suicidio, no todos lo hacen. Muchas pueden ocultar sus pensamientos o sentimientos, y no mostrar señales evidentes antes de un intento. Es importante estar atentos a cambios en el comportamiento, estado de ánimo o señales indirectas, y tomar en serio cualquier indicio de que alguien pueda estar considerando el suicidio.