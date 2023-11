Medicamento para tratar colesterol alto, efectivo para pacientes con covid-19 grave; así lo revela investigación liderada por colombiano

Un estudio internacional en el que participó un médico colombiano, como investigador principal, evidenció que un medicamento utilizado para tratar el colesterol alto dejó buenos resultados en el tratamiento de covid-19 grave.

Luis Felipe Reyes, profesor asociado del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, es el doctor colombiano detrás de esta investigación, que analizó los efectos sobre la covid-19 de fármacos como la simvastatina y la vitamina C, y que arrojó nuevas conclusiones sobre cómo puede ser tratada esta enfermedad.

Reyes es, además, líder del Centro de Investigación Unisabana Center for Translational Science y ha desarrollado junto a su grupo de investigación Translational Science in Infectious Diseases and Critical Care Medicine (TS ID/CCM) más de 26 proyectos de investigación en infecciones pulmonares severas, incluyendo la covid-19.

La covid-19 ha dejado más de 15 millones de muertes en todo el mundo. | Foto: Getty Images

El estudio forma parte del ensayo en curso Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform for Community Acquired Pneumonia (Remap-CAP). Se trata del ensayo clínico más grande del mundo en el que se evalúan múltiples tratamientos para adultos gravemente enfermos con covid-19.

Los resultados del mismo fueron publicados en las revistas científicas Journal of the American Medical Association (Jama) y The New England Journal of Medicine (NEJM). En la investigación científica se revisaron los efectos de la simvastatina, un medicamento esencial y barato, que mostró una probabilidad del 96 % en términos de mejoraría de la salud en pacientes graves. Por su parte, el uso de vitamina C demostró no ser tan eficiente.

“Que se publiquen simultáneamente estos dos resultados de Remap-CAP es un testimonio de la capacidad de este estudio clínico para evaluar eficientemente múltiples tratamientos”, sostiene el doctor Luis Felipe Reyes, investigador principal del estudio Remap-CAP en Colombia.

El primero de estos estudios demostró que la simvastatina, un fármaco barato, comúnmente empleado para retrasar la producción de colesterol y ampliamente disponible, que figura en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, “tiene una alta probabilidad (96 %) de mejorar la salud de pacientes gravemente enfermos con covid-19, aumentando su supervivencia y reduciendo el tiempo de paso por la unidad de cuidados intensivos”, explica el doctor Reyes.

Luis Felipe Reyes, profesor asociado del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. | Foto: Cortesía: Archivo Personal

Esto se traduce, según la publicación, en un aumento de probabilidad del 91 % de mejorar la supervivencia a los tres meses, lo que equivale a una vida salvada por cada 33 pacientes tratados con simvastatina. Para llegar a este resultado, el estudio incluyó a 2.684 pacientes en estado crítico en 141 hospitales de 13 países.

Al respecto, el profesor Danny McAuley, catedrático y especialista en medicina intensiva del Royal Victoria Hospital y de la Queen’s University de Belfast, e investigador principal del área de simvastatina del Remap-CAP, afirmó que “estos resultados son realmente alentadores, ya que han demostrado que es muy probable que el tratamiento con simvastatina mejore los resultados en los pacientes críticos con covid-19″.

En una segunda publicación se estudió la vitamina C, complemento vitamínico ampliamente disponible en todo el mundo y que en su momento fue muy usado para el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, al contrario de la simvastartina, los resultados fueron diferentes. Tras hacer un seguimiento a más de 2.500 pacientes de 20 países, entre los que se encontraban varios hospitalizados con covid-19 en estado crítico y no crítico, se demostró que las dosis altas de vitamina C no mejoraban los resultados de los pacientes; incluso, suministrarles este medicamento podía ser perjudicial para la salud.

Neill Adhikari, coinvestigador principal del ensayo Lovit-Covid y del estudio de la vitamina C de Remap-CAP, afirmó que “la vitamina C, una terapia potencial para covid-19, ha demostrado que es ineficaz y probablemente perjudicial. Los resultados de este ensayo sugieren que debería desaconsejarse el uso de vitamina C en pacientes hospitalizados por esta enfermedad”.

A su vez, François Lamontagne, coinvestigador principal de estos ensayos, añadió que “los resultados subrayan los beneficios sanitarios y económicos de identificar y abandonar intervenciones fácilmente disponibles que son ineficaces y potencialmente perjudiciales”.

Remap-CAP es un ensayo global de plataforma adaptativa que investiga múltiples tratamientos para pacientes hospitalizados con infección del tracto respiratorio inferior. A través de esta iniciativa mundial, que combina datos de ensayos clínicos y recluta pacientes de países de todo el mundo, este modelo de investigación sigue produciendo pruebas importantes para las comunidades clínicas. “Estos hallazgos pueden tener implicaciones importantes para el tratamiento de los pacientes más enfermos con covid-19″, señala el Luis Felipe Reyes.