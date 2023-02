Ministra de Salud sí pidió la renuncia de directivos del Instituto Nacional de Salud

Tal como lo había advertido en la revista SEMANA el exministro de Salud, Fernando Ruiz, la actual titular de esa cartera, Carolina Corcho, les pidió la renuncia a todos los directivos del Instituto Nacional de Salud (INS), una entidad de gran importancia, toda vez que se trata de la primera línea de seguridad en lo que respecta a los riesgos en salud y uno de los centros de investigación pública más importantes del país, encargado de investigar los problemas en salubridad que afectan a la población.

Según el exministro, se les pidió la renuncia a directores, subdirectores y jefes de oficina, considerados funcionarios altamente técnicos y científicos.

Desde la dirección del Instituto Nacional de Salud se negó la información: Lo que se pidió fue de manera libre y espontánea la renuncia protocolaria de los funcionarios de libre nombramiento y remoción. - Foto: Twitter @INSColombia

Frente a esta versión, ayer a través del chat de WhatsApp creado para los periodistas, desde comunicaciones del Instituto aseguraron que se trataba de información falsa. “No es cierto que haya despidos masivos de funcionarios del INS. Lo que se pidió fue de manera libre y espontánea la renuncia protocolaria de los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la entidad”, escribieron.

Pese a que se dijo desde la entidad que todo hacía parte de un proceso protocolario, surgen dudas sobre esa versión cuando ya van más de seis meses del Gobierno de Gustavo Petro. Lo usual, en estos casos, es que esas renuncias se pidan una vez instalado el nuevo ministro de la cartera respectiva.

La noticia se conoce justo en momentos en los que el país está a la expectativa de conocer los alcances reales de la reforma a la salud que busca adelantar esta administración y de que congresistas de la oposición denunciaran que MinSalud todavía no tiene certeza sobre cuándo llegarán las vacunas contra la viruela símica ni las vacunas bivalentes contra el covid-19.

Quiénes se van

Los ‘renunciados’ hacen parte del personal de primer, segundo y tercer nivel del INS, es decir, un total de 17 directores, subdirectores y jefes de oficina expertos en temas como vigilancia epidemiológica y enfermedades infecciosas.

“Personal científico crítico para la salud pública del país. Ojalá no tengamos otra pandemia”, dijo con preocupación el exministro Ruiz, quien no dudó en asegurar que “empezó la destrucción del Instituto Nacional de Salud”.

Fernando Ruiz, exministro de Salud. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Dinero. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El exdirector de Epidemiología del MinSalud, Julián Fernández, también terció en la polémica, y sostuvo que se trata de “personal técnico con años de trabajo en la entidad, en los cuales también han transcurrido varios gobiernos”

“La destrucción técnica del Instituto Nacional de Salud es pésima noticia para el país. Van a usar el INS como hace dos directores como plataforma clientelista. Ese personal técnico lleva años y varios gobiernos entrenándose. Les debemos mucho. No podemos perder esa experiencia”, publicó el también exfuncionario en Twitter.

Y agregó que el INS “es mejor de lo que debe ser un Instituto Nacional de Salud. Así ha sido reconocido por los demás países de la region. A noviembre de 2022 era el mejor de América y entre los mejores del mundo”.

Hasta el momento, la ministra Corcho no se ha pronunciado sobre el tema.

Varios exfuncionarios que fueron retirados del Ministerio de Salud lamentan la pérdida de la curva de aprendizaje en la entidad, la cual permitía poder enfrentar con éxito crisis como la pandemia de la covid-19. - Foto: Ministerio de Salud

Barrida de puestos en el MinSalud

Esta serie de ‘renuncias’ se conocen pocos meses después que se hiciera pública una ‘barrida’ en el Ministerio de Salud, liderado por la psiquiatra Carolina Corcho.

Desde la llegada de Corcho, se estima que han salido cerca de 150 funcionarios y contratistas que venían del Gobierno anterior, al cual la hoy ministra Corcho se oponía desde hace años.

Muchos trabajadores, con décadas de carrera en la cartera, quienes pasaron por múltiples gobiernos como funcionarios técnicos y poseedores de una memoria institucional necesaria para el funcionamiento del ministerio, fueron retirados repentinamente.

Lo más grave es que varios de ellos estaban a pocos meses de pensionarse y otros eran responsables del sostenimiento de su familia entera.

SEMANA conoció varios testimonios de quienes tuvieron que dejar su cargo en el Ministerio de Salud por motivos relacionados con la nueva administración. A su vez, exfuncionarios narraron el ambiente de temor que se vive por la posibilidad de que continúen los despidos.

Vale recordar que el Ministerio de Salud es una entidad que se ha tecnificado con los años. Con cierta lejanía de la política, se convirtió en una de las pocas carteras en la que el disenso se considera saludable.

Por esta razón, muchos funcionarios vienen de gobiernos anteriores y hay altos contrastes entre sí. “Siempre ha habido un talento humano con criterio”, dijo un exfuncionario de la cartera que salió con el cambio de gobierno y que prefirió no hacer pública su identidad.

Sin embargo, con la llegada de Corcho, se denuncia que ya no existe espacio para otras maneras de pensar la salud en Colombia: “En esta ocasión, lo que sí se nota es que lo que no esté en una sola línea de pensamiento, no sirve”, agregó.

Por esta razón, según el exfuncionario consultado, la ministra está prescindiendo de algunos trabajadores veteranos: “Si no cree en lo que se ha construido en los últimos 30 años, si no cree en los funcionarios que construyeron este sistema, claramente no necesita de ellos”.

Muchos concluyen que se trata de la salida de personal “más grande de la historia de la cartera”. Otros se lamentan por la pérdida de la curva de aprendizaje en la entidad, la cual permitía poder enfrentar con éxito crisis como la pandemia de la covid-19.

Esto también lo sostiene una exfuncionaria que llevaba más de 20 años en el ministerio y trabajó de la mano con múltiples ministros. “Me faltaba un año para pensionarme por mi edad y soy madre cabeza de familia. ¿Los derechos para quién? Porque se supone que son para todos los colombianos”, manifestó en conversación con SEMANA.

“No es fácil salir después de 20 años. A veces no es lo que hicieron, sino las formas y las maneras. Se supone que es el Gobierno del cambio”, agregó la exfuncionaria.

De acuerdo con la mujer, no existen palabras hostiles para llevar a cabo estos retiros. Basta con declararlos insubsistentes o que vean publicada una hoja de vida para el cargo que ocupan en la página web de aspirantes de Presidencia de la República, un paso previo al nombramiento.