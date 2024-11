"Twitter no es el universo ni el pais", aseguró Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa. “Los derechos de los ciudadanos no pueden ser virtuales. ¿Quién está manejando la agenda? Twitter. ¿Por qué la agenda se concentra en Twitter y el odio, sobre todo alrededor de la política?”, agregó Fico Gútierrez. Para el exalcalde de Medellín, “el odio en redes sociales es violencia, que no siempre es real porque también hay cuentas falsas y manipulación”.

El exalcalde Luis Eduardo Garzón aseguró que no es de extrañar que las redes se muevan como el mundo, llenas de odio. "La fotografía del momento es odiados los unos a los otros, ya no amaos los unos a los otros". María Andrea Nieto cree, por su parte, que “el odio en las redes sociales es una estrategia para inocular miedo y pánico, para sembrar mucha incertidumbre y manipular a la gente”. Matador, en cambio, asegura que Twitter es el simple reflejo de lo que es Colombia. “Es la red social que más representa al país (…) la gente se ‘desfoga’ en Twitter (…) ¿Cómo es posible que un muchacho como La Liendra sea el influenciador más grande del país?”.

Redes sociales, el mundo en jaque

¿Las redes sociales amenazan la democracia? La revista británica The Economist se hizo esa pregunta en una portada. Relató cómo en las elecciones de Estados Unidos cerca de 146 millones de personas leyeron las noticias falsas creadas por los rusos y difundidas en Facebook, en 1.108 videos en YouTube y en 36.746 cuentas falsas de Twitter. En ese país, se calcula que dos tercios de los adultos solo se informan por redes sociales. “Lejos de traer luz, las redes sociales han propagado veneno”, concluyó el semanario británico.