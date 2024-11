Carlos Cuartas, es el candidato que aspira a la vicepresidencia por el movimiento Salvación Nacional. En cuanto al tema del racismo el candidato mencionó en el debate: “respecto a las ancestrales deudas que hay en Colombia hoy hay un racismo de parte y parte, Colombia tiene que ver las diferencias que vienen de diferentes partes del país, etnia o raza” y de otros lugares del mundo, expresó que se debe pensar en conjunto y consenso y no en el disenso.

El candidato recalcó que hay que buscar la unidad como colombianos y no buscar disenso para generar dispersión de los colombianos. Y añadió: “Hablamos de federalismo, pero hacemos centralismo, queremos seguridad pero atacamos a la fuerza pública, queremos que hayan divisas para insumos, pero afectamos la minería y la extracción del petróleo”.

Aseguró que han defendido la familia, autoridad, orden, justicia y dijo: “Buscamos no devolvernos en temas de seguridad y no podemos permitir que se siga generando la política armada en plenas elecciones buscando atemorizar a la población del país”.

Vicky Dávila preguntó a los candidatos si se debe acabar con el Esmad y Cuartas contestó que no, argumentando que velarán porque la fuerza del estado que hay que protegerla y darle el marco jurídico para que pueda operar. Añadió que si se pretende no darle trabajo al Esmad, se proteste como es un derecho constitucional, pero enfatizó en que no se hagan bloqueos.