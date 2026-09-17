Debates 2022, de cara con los candidatos

SEMANA, líder en cubrimiento de las elecciones en Colombia, ha desarrollado los mejores encuentros entre quienes aspiran llegar a la Casa de Nariño.
Semana
3 de marzo de 2022 a las 10:52 p. m.
Además, la Gran Alianza digital entre SEMANA y El Tiempo está comprometida con llevar a los colombianos todos los debates en esta campaña electoral, para que voten bien informados en las urnas. Recopile aquí los mejores momentos.
Colombia se enfrenta a unas elecciones decisivas. No solo están en juego las políticas gubernamentales, económicas o sociales, sino la transparencia y la democracia. Las grandes preocupaciones de los ciudadanos han comenzado a estar en la lupa de los candidatos, en donde suenan temas como el glifosato, el Acuerdo de Paz, la seguridad, el aborto, el manejo de las tierras o el encarecimiento del costo de vida.
SEMANA está comprometido con llevar toda la información de las elecciones de 2022 y se ha encargado de la realización de los mejores debates entre los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia. Consulte aquí los encuentros que se han realizado hasta el momento en orden cronológico y conozca todas las ideas, posturas y visiones de país de los candidatos.
El debate definitivo
Debate presidencial | Reviva el minuto a minuto del último encuentro entre Petro, Fico y Fajardo
“Yo no hago parte de una cortina de humo”: Fajardo explicó por qué rechazó invitación de Petro
Gustavo Petro dijo que desde una campaña le informaron que se aplazarían las elecciones | ¿Cuál es?
“Tiene que haber un Estado fuerte que combata esas estructuras criminales”: Fico sobre el Clan del Golfo
“Fico, ¿en este gobierno hay corrupción?”: la dura pregunta de Sergio Fajardo | ¿Cuál fue la respuesta?
¿Petro extraditaría a Piedad Córdoba, si es requerida por Estados Unidos? Esto respondió
“Si Fico o Petro ganan elecciones, Colombia va a ser un polvorín”: Sergio Fajardo
Rodolfo Hernández, el gran ausente de El Debate Definitivo | ¿Cómo reaccionaron los candidatos?
Federico Gutiérrez: “Si hubo fraude, fue a favor del Pacto Histórico”
En video | Fico y Petro, enfrentados al hablar del Clan del Golfo: se sacaron chispas
Gustavo Petro ataca a Federico Gutiérrez: “tu secretario de Seguridad era de la Oficina”
En video | Gustavo Petro respondió así de rápido si extraditaría a Piedad Córdoba
Petro anunció que si Fico Gutiérrez gana la Presidencia, él acudirá a su llamado político
¿Es el de Uribe? Federico Gutiérrez responde a los cuestionamientos
“No inspiro nada”, admite Sergio Fajardo y las redes estallan en su contra
“Yo no hago parte de una cortina de humo”: Fajardo explicó por qué rechazó invitación de Petro
Fico le reconoce una cualidad a Petro: esto le dijo, mirándolo a los ojos
Fico aseguró que escuchará las ideas de otros sectores para unir a Colombia
Petro reconoce que Fajardo no le ha aceptado un encuentro: “No hemos podido hablar”
“Sería aburridísimo escuchar”: Petro asegura que no infiltró la campaña de Fico Gutiérrez
Sergio Fajardo confiesa a quién le coquetea, pero no es a Petro
Gustavo Petro responde: ¿los huevos que se consumen en Colombia vienen de Alemania?
¿Está en juego la democracia en Colombia? Esto respondieron los candidatos presidenciales
¿Álex Char estaría en el gobierno con Federico Gutiérrez? Así respondió el candidato
Así fue El Debate Definitivo de SEMANA y ‘El Tiempo’ sobre las elecciones presidenciales 2022
El análisis: ¿cuáles fueron los momentos claves del Debate Definitivo?
¿Petro daría cabida en su gobierno a Piedad Córdoba, Roy Barreras y Alfonso Prada?
¿Por qué debe ser el próximo presidente de Colombia? El mensaje de despedida de los aspirantes a la Presidencia
El Debate Definitivo de SEMANA y El Tiempo registró más de 400.000 usuarios
Fico, Petro y Fajardo: lo que dejó el Debate Definitivo y que algunos no vieron
Debate presidencial: estos son los memes que dejó el encuentro de Petro, ‘Fico’ y Fajardo
Extraditar a Piedad Córdoba, “no inspiro nada”, los huevos importados y mucho más: así fue el debate definitivo entre Petro, Fico y Fajardo
Debate candidatos vicepresidencia de Colombia 2022 | Elecciones 2022
“Mirar hacia el futuro” dice Carlos Cuartas en debate vicepresidencial
José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt: “no hay racismo en Colombia”
Francia Márquez: “el racismo en Colombia existe y es estructurado por el Estado”, durante debate vicepresidencial
Luís Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo, denuncia casos de racismo que ha vivido
¿Por qué Rodrigo Lara se solidarizó con Francia Márquez?
Luis Gilberto Murillo propone Ministerio de la Seguridad y Convivencia, ¿en qué consiste?
Luis Gilberto Murillo a coronel (r) Esparza: “La exclusión en las Fuerzas Militares es evidente”
El contundente mensaje de Rodrigo Lara Sánchez a las disidencias de las Farc, ¿qué les dijo?
Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, señala cómo construir una “paz real”
Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, pide mejorar la calidad de vida de quienes delinquen
Rodrigo Lara Sánchez: “se tiene que reconocer que existe el racismo”
Francia Márquez: “Han dicho que hasta soy del ELN por hablar de paz”, durante debate vicepresidencial
“No se puede presionar a negociaciones de paz mediante atentados”: candidato José Luis Esparza
Elecciones presidenciales 2022: ¿Acabar con el Esmad? Esto respondieron las fórmulas vicepresidenciales
¿Rodolfo Hernández se aliará con otros sectores? Esto respondió Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial
Rodrigo Lara Sánchez: “Estamos abiertos a todos los sectores políticos, de izquierda y de derecha”
Francia Márquez habló duro y así se despachó contra Marbelle y Gustavo Bolívar
“Hablo mucho con el expresidente César Gaviria”: Luis Gilberto Murillo
Luis Gilberto Murillo, en debate vicepresidencial 2022: “En este país la gente está jodida”
Francia Márquez volvió a criticar a Cesar Gaviria, ¿qué dijo?
La propuesta de Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, para fortalecer el Esmad
“Una cosa es la protesta y otra, justificar la violencia”: Rodrigo Lara Sánchez
Rodrigo Lara Sánchez explicó por qué no acabaría el Esmad
Así fue el contrapunteo por racismo, Esmad, Gaviria y pensiones en debate vicepresidencial 2022
José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt, y la indirecta a Rodolfo Hernández por corrupción
¿El vicepresidente de Federico Gutiérrez practicaría un aborto?
Francia Márquez: así sería la reforma pensional del Pacto Histórico de Gustavo Petro
Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, anunció subsidio a quienes no puedan pensionarse
¿Son la fórmula de Santos? Luis Gilberto Murillo responde durante debate vicepresidencial
El debate de ‘los que son’ con Fico Gutiérrez, Gustavo Petro e Íngrid Betancourt | Elecciones 2022
Federico Gutiérrez durante debate presidencial: “Podemos llegar unidos y ganar unidos en primera vuelta”
Gustavo Petro pide apoyo para la primera vuelta: “Los únicos que no caben aquí son los corruptos y genocidas”
Fico e Ingrid, unidos contra Gustavo Petro: critican presencia de Piedad Córdoba en Pacto Histórico por presuntos nexos con Álex Saab
Gustavo Petro asegura que en una de cada cuatro mesas no aparecen votos para el Pacto Histórico
“Yo soy la que voy a enfrentar a Petro en segunda vuelta”: Ingrid Betancourt
Ingrid Betancourt en debate presidencial: “El país está cansado y el cambio no es Gustavo Petro”
‘Fico’ Gutiérrez: “Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, pero voy a hacer que ellos cumplan”
Se subieron los ánimos: así fue el fuerte agarrón entre Ingrid Betancourt y Gustavo Petro
Fico Gutiérrez a Gustavo Petro: “Lo que terminaste haciendo fue comprar votos a través de terceros”
Íngrid Betancourt: “Sergio Fajardo está ausente, él no es el líder para esta contienda”
¿Es Federico Gutiérrez el candidato de Uribe? Esto respondió el aspirante presidencial
Ingrid Betancourt a Petro: “El problema es asociarse con Piedad Córdoba, ella es Teodora Bolívar”
Atención: Ingrid Betancourt arremete contra Petro: “En sus listas tiene a corruptos”
“Van a terminar haciendo lo que hacen todos los políticos corruptos”: pulla de Íngrid a ‘Fico’ y Petro
¿Cuál es el salario ideal que se debe ganar un médico en Colombia? Esto respondieron ‘Fico’, Íngrid y Petro
‘Fico’ a Petro: “Llevas varias candidaturas presidenciales y el país otra vez te va a decir no”
Íngrid Betancourt explicó cómo tramitaría la despenalización de la droga con EE. UU.
Atención: Petro propone renegociar el TLC con Estados Unidos: esta es su idea
“Cobarde desagradecida”: Piedad Córdoba contra Ingrid Betancourt
Fico a Petro: “Lo que planteas es lo mismo que decía Chávez y mira cómo terminó Venezuela”
Federico Gutiérrez: “Petro va a poner en riesgo el ahorro de los colombianos en los fondos de pensiones”
“Estuve secuestrada por tus amigos”: Íngrid Betancourt a Petro
Debate presidencial: Gustavo Petro, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez destaparon sus cartas de cara a la Presidencia
‘Fico’ a Petro: “Tú sí eres Chávez y Maduro, yo no soy Uribe o Duque”
“Tirado en el piso”: críticas a Ingrid Betancourt por revelar depresión en la que encontró a Petro en el pasado
Debate del Pacto Histórico | Elecciones 2022
Así fue, punto a punto, el debate entre el Pacto Histórico, que lidera intención de voto con Gustavo Petro
Petro fija por primera vez su posición frente a la guerra en Ucrania | ¿Qué dijo?
Camilo Romero sobre Ucrania: “Condeno la violencia venga de donde venga”
¿Acabar o no con el Inpec? Esto propusieron los precandidatos del Pacto Histórico tras escándalo de Mattos
“Guaidó es un chiste, como lo es Duque”: Alfredo Saade sobre relaciones con Venezuela
¿Putin o Zelensky? ¿A quién prefirió Petro? Aquí su respuesta | Elecciones 2022
“¡Ni qué ocho cuartos!”: Petro aclara qué fue lo que quiso decir con esa polémica frase
“Un pacto con César Gaviria es una nueva repartija del Estado”: Francia Márquez le dice a Petro que no está de acuerdo con esa alianza
Debate presidencial 2022: ¿se debe ir Piedad Córdoba del Pacto Histórico?
¿Francia Márquez aceptaría que Petro no la designe como fórmula vicepresidencial? Esto respondió
Atención: esta es la reforma pensional que haría Petro si es presidente
Los argumentos de Gustavo Petro para pensar en una alianza con el Partido Liberal
La propuesta que le tiene Gustavo Petro a su vicepresidente, en caso de ganar las elecciones
“Colombia ya es como Venezuela”: dura afirmación de Gustavo Petro en plena entrevista
Alianza con César Gaviria, ¿sí o no? Esta fue la opinión dividida en el Pacto Histórico
Atención: Petro anuncia que, si gana, otorgará un subsidio de $500.000 mensuales a madres cabeza de familia y ancianos sin pensión
Francia Márquez y Alfredo Saade sostuvieron pelea por despenalización del aborto
Camilo Romero sobre los subsidios: “Son necesarios, pero transitorios”
¿Se debe aumentar la edad para pensionarse en Colombia? Esto dicen los precandidatos del Pacto Histórico
Si Petro gana, ¿qué pasaría con la plata de los fondos privados de pensiones?
Gustavo Petro: “Si no hay fraude, aceptaré los resultados de las elecciones presidenciales”
Gustavo Petro habla sobre el caso de Piedad Córdoba: “Los indicios son graves”
Petro reduciría el presupuesto del sector defensa | ¿En qué invertiría el dinero?
Alfredo Saade y su crítica a la despenalización del aborto en Colombia
Camilo Romero asegura que la justicia en Colombia funciona “solo para algunos”
Debate Equipo por Colombia rumbo a la Presidencia | Elecciones 2022
El llamado a la diplomacia que hizo Aydeé Lizarazo para acabar conflicto entre Rusia y Ucrania
Debate presidencial equipo por Colombia 2022 | Sus tesis sobre Ucrania, aborto, Álex Char, Petro y Gaviria
La silla vacía: Álex Char no asistió al debate del Equipo por Colombia
David Barguil criticó el silencio de Petro frente al conflicto en Ucrania
Enrique Peñalosa restablecería las relaciones con Nicolás Maduro, ¿por qué?
La historia sobre el aborto de Aydeé Lizarazo y por qué no está de acuerdo con esa práctica
Aborto: ¿qué piensan los precandidatos de Equipo por Colombia del fallo de la Corte?
Federico Gutiérrez dice que Petro es el “Putin colombiano” y explica sus razones
¿Les ha servido la alianza con Álex Char? Esto dijeron Peñalosa, Fico, Barguil y Aydeé Lizarazo
“Yo no creo que César Gaviria vaya a apoyar a Petro”: Peñalosa cuenta por qué piensa eso
Equipo por Colombia responde cómo se escogerá la fórmula vicepresidencial del ganador
¿Fraude en las elecciones? Candidatos del Equipo por Colombia hablan sobre las denuncias
David Barguil se compromete a hacer un referendo por la vida en caso de ser presidente de Colombia
Enrique Peñalosa: “La Alcaldía de Claudia López ha sido mala, están aumentando los homicidios”
“Uno no puede hablar de unión cuando todo el tiempo viven peleando”: Federico Gutiérrez
Elecciones 2022 | La historia del Mira y cómo revivió su personería jurídica
Conozca las propuestas del Equipo por Colombia para frenar la inflación
Debate Equipo por Colombia 2022: ¿David Barguil aún es yerno de César Gaviria?
SEMANA y El Tiempo presentan primer cara a cara de candidatos a la Presidencia | Elecciones 2022
Elecciones 2022 | Economía, seguridad y paz, entre los principales ejes del primer cara a cara presidencial
¿Acercamiento con Gustavo Petro? Federico Gutiérrez propuso un gran pacto nacional
Con insultos y señalamientos, precandidatos a la Presidencia de Colombia chocaron
Las condiciones de Óscar Iván Zuluaga para negociar con el ELN
“Mentiroso, farsante, cínico”: Rodolfo Hernández estalla contra Federico Gutiérrez
¡Ojo! La dura advertencia de Rodolfo Hernández sobre lo que haría con las concesiones
Sergio Fajardo le pondría impuestos a la “tierra improductiva”
Petro destapa las cartas de su eventual reforma tributaria: ¿a quiénes gravará aún más?
Camilo Romero anunció las “sinvergüencerías” que eliminará con su reforma tributaria
Íngrid Betancourt: tenía carros, escoltas y “el gobierno corrupto me los quitó”
“He puesto la cara por cada una de mis actuaciones”: Fajardo sobre Hidroituango
10 aspirantes a la Presidencia tienen su primer cara a cara este martes
Rodolfo Hernández y el poderoso estratega que lo acompañó en el cara a cara de SEMANA y El Tiempo
El ‘jalón de orejas’ de Francia Márquez a los candidatos de cara a las elecciones 2022
¿De qué se trata la llamada justicia tributaria propuesta por Francia Márquez? | Elecciones 2022
Francia Márquez le pidió una tregua al ELN antes de ganar las elecciones 2022
Lo último: Íngrid Betancourt podría dejar la Coalición de la Esperanza
Alejandro Gaviria a Íngrid Betancourt: “Lo suyo es hipocresía y oportunismo”
La molestia de Petro con Íngrid por decirle que hizo un pacto con el diablo
“De la era soviética”: ¿Por qué Íngrid Betancourt calificó de esa forma las propuestas de Petro?
Al borde del llanto, Rodolfo Hernández recuerda que las Farc secuestraron a su papá y el ELN mató a su hija
“Sus ideas son del siglo XX”: Petro a Íngrid Betancourt
¡Le dijo de todo! Así fue la arremetida de Juan Manuel Galán contra Gustavo Petro
Coalición Pacto Histórico | Elecciones 2022
Pacto Histórico: así intentarán derrotar a Gustavo Petro en la consulta de marzo
Petro y el Pacto Histórico sí contemplan impuestos: la propuesta con los zapatos Ferragamo y otros productos
Margarita Rosa de Francisco elogia el Debate de SEMANA con los precandidatos del Pacto Histórico
“El machismo está en el Pacto Histórico y se ha ido trabajando para deconstruir”: Francia Márquez
Arelis Uriana, del Pacto Histórico, explica cómo sería su propuesta de reforma tributaria | Elecciones 2022
Luis Fernando Velasco y la reforma tributaria con la que promete bajar el IVA
¿Cuál fue el ministro de Hacienda que, según Gustavo Petro, quebró al Estado colombiano?
Camilo Romero: “La lógica de estas reformas tributarias es favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos”
“Nadie los va a expropiar. Me expropiaron los votos”: Petro
¿Le gusta el porro? La creativa respuesta de Gustavo Petro en el Debate de SEMANA
Ningún precandidato petrista acepta su papel de telonero