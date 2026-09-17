Debates 2022, de cara con los candidatos

Además, la Gran Alianza digital entre SEMANA y El Tiempo está comprometida con llevar a los colombianos todos los debates en esta campaña electoral, para que voten bien informados en las urnas. Recopile aquí los mejores momentos.

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Debates presidenciales | Elecciones 2022

Colombia se enfrenta a unas elecciones decisivas. No solo están en juego las políticas gubernamentales, económicas o sociales, sino la transparencia y la democracia. Las grandes preocupaciones de los ciudadanos han comenzado a estar en la lupa de los candidatos, en donde suenan temas como el glifosato, el Acuerdo de Paz, la seguridad, el aborto, el manejo de las tierras o el encarecimiento del costo de vida.

SEMANA está comprometido con llevar toda la información de las elecciones de 2022 y se ha encargado de la realización de los mejores debates entre los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia. Consulte aquí los encuentros que se han realizado hasta el momento en orden cronológico y conozca todas las ideas, posturas y visiones de país de los candidatos.

El debate definitivo

Debate candidatos vicepresidencia de Colombia 2022 | Elecciones 2022

El debate de ‘los que son’ con Fico Gutiérrez, Gustavo Petro e Íngrid Betancourt | Elecciones 2022

Debate del Pacto Histórico | Elecciones 2022

Debate Equipo por Colombia rumbo a la Presidencia | Elecciones 2022

SEMANA y El Tiempo presentan primer cara a cara de candidatos a la Presidencia | Elecciones 2022

Coalición Pacto Histórico | Elecciones 2022

Debate de la Coalición Centro Esperanza a la Presidencia de Colombia | Elecciones 2022

En imágenes | Los momentos curiosos del antes, durante y después del debate de la Coalición Centro Esperanza Ver más Narcotráfico, Petro, Gaviria: la Coalición Centro Esperanza responde | Elecciones 2022 Ver más Elecciones 2022: ¿Legalizar o regular drogas en Colombia? La Centro Esperanza responde Ver más Jorge Enrique Robledo: “Fumigar como cucarachas a los campesinos es un verdadero crimen” Ver más Juan Manuel Galán: “No voy a seguir extraditando narcotraficantes sin que entreguen la plata en Colombia” Ver más “¡Glifosato no!”: todos los precandidatos de la Coalición de la Esperanza rechazan su uso para erradicar la coca Ver más Carlos Amaya: “Este proyecto de centro va a derrotar al uribismo” | Elecciones 2022 Ver más “Envenenar a los campesinos no es una opción”: Carlos Amaya, sobre fumigaciones con glifosato Ver más Esta es la propuesta de reforma tributaria y salario mínimo de Carlos Amaya | Elecciones 2022 Ver más Elecciones 2022 | Así fue el “milagro” que mantiene con vida al hijo del exgobernador Carlos Amaya Ver más Jorge Enrique Robledo: “Fumigar como cucarachas a los campesinos es un verdadero crimen” Ver más “Petro ha sido capaz de articular las frustraciones de la sociedad”: Alejandro Gaviria elogia al líder de la Colombia Humana Ver más

Debate de ‘pesos pesados’ a la Presidencia de Colombia | Elecciones 2022

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Debate con precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia | Elecciones 2022