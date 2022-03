Fico Gutiérrez: “Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, pero voy a hacer que ellos cumplan”

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, anunció este lunes durante el debate presidencial de SEMANA y El Tiempo que dará cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc firmados en La Habana pero hará que ellos cumplan su parte.

“Yo lo he dicho, que le voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz las Farc, pero voy a hacer que ellos cumplan, porque no han cumplido en entregar solo el 50 % de las armas, tus amigos, tus aliados”, le dijo el ex alcalde de Medellín al candidato del Pacto Histórico.

Y agregó: “Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias felices, no han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal, y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido cómo defendiste a Santrich, a Iván Márquez y a todos ellos”.

Así mismo, destacó que algunas fuerzas del país han cambiado el relato, “y ahora supuestamente entonces quiénes atentaron en el pasado contra la gente, que secuestraron, que extorsionaron y asesinaron ahora son los dueños de la paz”.

“Y la mayoría de los colombianos que nunca en la vida hemos empuñado un arma para lastimar a alguien, somos dizque los amos de la guerra, ese cuento no me lo dejó meter. Porque es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien, totalmente diferente a lo que hiciste vos, entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz”, añadió.

De igual manera, un trino publicado por Gustavo Petro en el que habla sobre compra de votos ha generado polémica y rechazo entre diferentes sectores del país debido a que su posición vacilante, según sus críticos, habría promovido esta actividad ilegal en las elecciones del 13 de marzo.

“Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio. RT a este mensaje”, trinó el candidato presidencial.

Igualmente, durante un acto de campaña, manifestó: “Le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si eso pasa, Colombia sigue igual, manejada por ladrones y asesinos. Es más, si quieren coger el billetico de 50.000 pesos cójanlo, pero voten por Petro”.

El tema fue puesto nuevamente en discusión durante el debate presidencial de la gran alianza de SEMANA y El Tiempo este lunes, en que el candidato Federico Gutiérrez se fue lanza en ristre contra Petro y lo señaló de ser tolerante con la compra de votos.

Gutiérrez aseguró que, ante la compra de votos, lo que se debe hacer es denunciar y no decirle a la gente que venda su voto.

“Lo que terminaste haciendo fue como legalizar un delito, lo que terminaste haciendo fue comprar votos a través de terceros”, sentenció Gutiérrez.

Ante los señalamientos, Petro aseguró que no entiende cómo algunos se molestan “por pedir que le hagan conejo a los ‘ñeñes’”.

Por este caso, la procuradora Margarita Cabello se refirió al tema y señaló que se están recibiendo todas las quejas del tema y analizando las decisiones a tomar y dijo a SEMANA que “siempre será un delito vender el voto, que lo sepan todos los ciudadanos del país; es un acto de corrupción y una defraudación a la democracia hacerlo de esa manera. Quiero recordarle, e instar a todos los ciudadanos a la participación democrática y a ejercer libremente el derecho al sufragio y además si hay participación de un servidor público, también será una falta disciplinaria”.