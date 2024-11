Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, dijo que, de llegar a la Casa de Nariño, ellos no acabarían el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.

En el primer debate de ‘vices’, Rodrigo Lara Sánchez explicó los motivos para no acabar con esta fuerza policial.

“El problema no es el organismo como tal, el problema no son las fuerzas militares, el problema no son los alcaldes, el problema no es, precisamente, la institucionalidad. En este país hay personas que pretenden debilitar la institucionalidad y no es el modelo lo que finalmente garantiza una democracia, es la fortaleza de sus instituciones en la garantía de los derechos; uno de ellos es la vida”, dijo Lara Sánchez.

Resaltó que una de las garantías que el Estado les debe brindar a los ciudadanos es el derecho a la seguridad, que en últimas no es “ni de la derecha, ni de la izquierda”.

“Hay un discurso de oportunidades, de escuelas, vías, salud, pero no neguemos que la gente y el pueblo colombiano necesita la seguridad, esto no es de un color político, no es de ‘fachos’, no es de derecha. Esto es un bien de todo ciudadano que está garantizado en la Constitución”, agregó la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez en el gran debate organizado por SEMANA y El Tiempo.

Rodrigo Lara Sánchez también manifestó que, si bien los integrantes del Esmad tienen y cometen errores, esta fuerza policial no se puede asociar solo a “protestas de estudiantes”. No obstante, recalcó que las muertes que se han registrado en medio de las movilizaciones “por el Estado”, son hechos que no se deben repetir en el país.

“No debilitemos más la democracia de este país, hagamos más bien que la justicia sea real, que el esclarecimiento de los crímenes, que muchas veces no llega ni a más 50 % en el sistema judicial por tecnología, por muchas cosas, pero yo no creo que la salida de este país sea debilitar la institucionalidad, llámese cómo se llame [...]. No es cambiar, no es desbaratar al Estado, no es desinstitucionalizar lo que hemos construido por tantos años”, señaló Rodrigo Lara Sánchez.

“Quieren acabar el Esmad para incendiar el país”

El pasado 19 de febrero, el candidato presidencial Federico Gutiérrez lanzó una pulla al senador Gustavo Bolívar por el video que circuló en redes sociales en el que reiteró su compromiso de acabar con el Esmad, si Gustavo Petro gana la Presidencia.

En el video, Bolívar agradeció a los jóvenes con los que estaba reunido. “Como colombiano y como padre que soy, lo que hicieron (en referencia al Paro nacional) no lo van a valorar en este gobierno; al contrario, ya ven que lo están padeciendo, pero en nuestro Gobierno, lo primero que se va a hacer y en eso Gustavo Petro me secundó, porque yo puse el tuit que el Esmad tiene que acabarse y Gustavo Petro a los pocos días escribió: el 8 de agosto se acaba el Esmad en Colombia”.

Esto lo respondió el candidato y exalcalde de Medellín, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Mientras estos quieren caos, nosotros proponernos orden y oportunidades. Y quieren acabar el Esmad para poder incendiar y acabar el país. Ejemplo de lo que les encanta es lo que hicieron ayer en Bogotá. No acabaré el Esmad, pero además violentos irán a la cárcel”.

Mientras estos quieren caos, nosotros proponernos Orden y Oportunidades.

Y quieren acabar el ESMAD para poder incendiar y acabar con el país. Ejemplo de lo que les encanta es lo que hicieron ayer en Bogotá.

No acabaré el ESMAD, pero además violentos irán a la cárcel. pic.twitter.com/eZUhCkFBKJ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 19, 2022

Más adelante, Federico Gutiérrez recalcó: “Yo no voy acabar con el Esmad, no estoy de acuerdo con los que quieren incendiar el país. Los que hacen daño tienen que ir a la cárcel, acá la gente no puede vivir con miedo y a la fuerza pública hay que respetarla”.