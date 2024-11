Este miércoles a mediodía, los candidatos a la vicepresidencia se medirán en un debate organizado por la Gran Alianza Digital de SEMANA y El Tiempo.

Se espera que las fórmulas de los candidatos que se miden por la Presidencia de la República traigan consigo propuestas, discusión y contraste entre las diferentes opciones en el tarjetón de la primera vuelta.

La llegada de los ‘vices’

A eso de las 11 a. m., los primeros candidatos a la vicepresidencia llegaron a las instalaciones de SEMANA. El primero en llegar fue el coronel (r) José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt, quien lo acompaña. Está tranquilo, pero manifestó preocupación por el tiempo.

Cuartas, fórmula de Enrique Gómez, sí se mostró más nervioso y hasta expresó que no durmió anoche por los nervios. “Es un sueño hecho realidad, espero poder transmitir a la gente”.

Poco después llegó Luis Gilberto Murillo, quien está conectado con la campaña de remontada que lidera junto a Sergio Fajardo. Resalta el trabajo en regiones y el discurso lejano a los extremos como herramienta para seducir nuevamente a una parte de su electorado.

#MiViceEs #ColombiaVota2022 #DebateElTiempoSemana Debate 30 marzo candidatos vice presidentes | Foto: Guillermo Torres

Marelen Castillo, quien acompaña a Rodolfo Hernández, llegó a eso de las 11:30 a. m. y lo primero que hizo fue recibir una llamada del ingeniero. Rodrigo Lara Sánchez llegó diez minutos después.

Por último, similar a Gustavo Petro, llegó Francia Márquez y se unió a sus contrincantes en la sala VIP de SEMANA.

Se sortearon el orden en el que responderán en el debate. Francia logró la primera posición y le sigue Castillo, Murillo, Lara, Carlos y por último Esparza. En ese momento llegaron Vicky Dávila, directora de SEMANA, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo, a saludar a los candidatos.

¿Hay racismo en la campaña presidencial?

La primera pregunta apunta a la gran representación de afrocolombianos en la carrera por la Casa de Nariño. Sin embargo, esto también ha exacerbado las muestras de racismo en contra de los aspirantes.

Según Francia Márquez, el racismo siempre ha existido y no es cosa de la contienda. “Siempre ha existido. No es solo que nos señalen en nuestro color de piel y nos violenten en nuestra humanidad, sino el racismo del Estado que no ha permitido que la población étnica, afrodescendiente, raizal, palenquera e indígena viva con garantías de derechos”.

Asegura también que su presencia en la contienda, junto a la de los otros cuatro candidatos afro, es un “acto de justicia racial”.

Lara, por su parte, reiteró que sí existe racismo y está presente en la campaña. “Es la demostración de los niveles de exclusión y pobreza que se ven. Basta con revisar, se ven muy elevados estos niveles. Más en las regiones más pobres y apartadas del país”.

“Hay una deuda histórica en la que todos los colombianos debemos ser capaces de construir”.

Cuartas aseguró que existe un “racismo de parte y parte” que debería acabarse en el país.

“Nuestro partido propone que empecemos a mirar hacia el futuro. Colombia tiene que ver estas diferencias, que las podemos ver en este panel, de diferentes partes del país y diferentes etnias”, agregó, en un mensaje de olvidar las diferencias y unirse por la causa de Colombia.

Castillo, una mujer de raíces afro, considera que Colombia es un país “multicultural unido en la diversidad”.

“Todos tenemos las posibilidades, desde nuestra raza, nuestras etnias y creencias, de servir y transformar para una nueva generación.

Esparza discrepó con sus compañeros diciendo que la campaña “no tiene racismo”, a pesar de los problemas que se presentan en las regiones. Considera que el debate no debería centrarse en el tema.

“En mi experiencia personal, grandes de mis amigos que compartieron conmigo la vida militar, nunca sentí esta perspectiva de racismo, aunque sé de los problemas de las regiones”, dijo la fórmula de Betancourt.

Luis Gilberto Murillo, del Chocó, dice que su candidatura es muestra de un abanico de diversidad en el país. A su vez, dice que es comprensible “pero no aceptable” que exista problemas para superar la barrera del racismo y la discriminación.

El candidato se refirió a Esparza diciendo que “las Fuerzas Militares es un ejemplo de donde necesitamos más inclusión”.

El comentario de Esparza generó polémica, recibiendo una contundente respuesta de Francia Márquez:

“Creo que parte de negar el racismo es no reconocerlo. La existencia del racismo implica no reconocer que existe. ¿Cómo una persona que no ha sido racializada puede decir que no existe? Lo padecemos quienes llevamos el color de piel”, aseveró la fórmula de Petro.

Esparza respondió que reconoce la diversidad cultural y que conoce muy bien el Pacífico, región de Márquez. Dice que la realidad que se vive ahí puede no corresponder a la imagen que se le da políticamente.

¿Cómo combatir el terrorismo?

Por la coyuntura actual y la dificultad que se presenta en el país en materia de seguridad, la siguiente pregunta fue una propuesta concreta para combatir el terrorismo. Márquez comenzó respondiendo, asegurando que la paz es la salida.

“Eso implica, sin dudas, la implementación del acuerdo ya firmado y restablecer mesas de diálogo con los demás actores armados que hoy siguen generando muerte y dolor en nuestro país. Implica resolver las situaciones de inseguridad económica, social y de hambre. La paz implica un entramado institucional”, aseveró.

Lara Sánchez comenzó recordando que votó a favor de la paz. “Puede que no sea perfecto, pero creo que es el camino que ya iniciamos y que vamos a seguir recorriendo”.

Sin embargo, es claro en que “aquellos que utilizan el poder de las armas para intimidar tienen que tener el peso del Estado”, hablándole claro a las disidencias de las Farc.

El candidato de Enrique Gómez asegura que para ellos existen valores fundamentales como la familia, la autoridad, el orden, la justicia y la empresa. Frente a la paz con otros grupos armados, aseguró que no habrá acuerdos en un eventual gobierno a su nombre.

“Si quieren y tienen ideas políticas, los mecanismos están dados para que se desmovilicen y participen de un proceso electoral tan bonito como el de ahora”, aseveró, recalcando que las Farc deben cumplir lo que pactaron en los acuerdos.

Castillo, junto a Hernández, liderarían un proyecto de “paz real” basada en el trabajo y la autosuficiencia alimentaria de los pueblos. “Necesitamos un país educado que encuentre otras opciones de vida, unas rutas de formación que generen empleo y emprendimiento”, aseguró.

No obstante, recalcó que es inaceptable que haya personas que atenten contra la vida de niños y niñas.

Esparza, tal como Betancourt, cree fervorosamente en la paz. Sin embargo, el candidato se enfocó en los atentados terroristas y los rechazó en el marco de posibles negociaciones futuras.

“Las justificaciones, cualquiera que sean, para que estos grupos terroristas sigan generando la presión de posibles acuerdos de paz mediante actos terroristas no tiene ningún sentido”, señaló.

Murillo también señaló que el cumplimiento el Acuerdo de Paz es clave para ponerle fin al terrorismo. “Los que no han cumplido, hay que perseguirlos y castigarlos. Eso se debe hacer rápidamente”.

Habló sobre la protección de líderes sociales y la importancia de tener en cuenta esas regiones. Entre otras propuestas, el foco del planteamiento del candidato de centro es la creación del Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al cual pasaría la Policía Nacional con una reforma consigo.

Sobre las negociaciones con los grupos armados

Frente a la pregunta sobre si hay un sustento político para negociar con grupos terroristas, Cuartas respondió que no se aceptan más ataques terroristas, tengan o no una base en idas.

“No puede haber terrorismo para ganar espacio político en Colombia”, aseveró.

Por otro lado, Lara Sánchez recordó su felicidad por el proceso de paz, pero aseguró que quienes amenazan la tranquilidad con las armas deben ser combatidos y no buscados para negociar.

“Están acabando con la paz y la tranquilidad. No son los millonarios o grandes empresarios. Es el campesino que debe repartir sus ganancias, es el ganadero que debe dar reces a las disidencias. Son los líderes políticos asesinados”, indicó, pidiendo voluntad de paz a los grupos armados.

Márquez concordó que los criminales no tienen sustento político. “Llevamos 22 masacres en lo que va corrido de este año. Ayer asesinaron a 9 en un territorio periférico. En Cauca no para la violencia”, narró.

Sin embargo, habló sobre supuestos asesinatos a manos del Estado. Por eso, reforzó su puja por la paz.

“Así hoy me estigmaticen. Candidatos que están compitiendo conmigo me han calumniado por pertenecer a actores armados. De ser guerrillera, del ELN y de las Farc. Todos los días”, aseveró.

La fórmula de Ingrid Betancourt habló sobre el acto terrorista ocurrido en Bogotá y lo calificó como “demencial”.

“Estas circunstancias de actos terroristas, fundados realmente en razones de narcotráfico, deben determinar indudablemente el camino a la paz. No son las circunstancias que deben darse para hacerse visibles”.

Castillo aseguró que no tienen sustento político. Frente a esto, los señaló de interrumpir la productividad en el campo colombiano. Habló sobre menores siendo obstaculizados para acceder a la educación y recalcó la importancia de una “paz real”.

Murillo aseguró que los conflictos se deberían resolver de manera pacífica y quienes no lo hagan deberán enfrentar la fuerza del Estado. “Queremos que mandemos señales que sí estamos comprometidos con construir un país con paz y tranquilidad”.

Además, recalcó que el énfasis no deben ser bajas y solo fortaleza militar. “Debe ser proteger a nuestra población, que la están matando ahí. Quiero hacer un llamado para que se implementen políticas de seguridad integral”.

¿Se desmonta el Esmad?

Se toca el tema del Esmad, el órgano de la Policía Nacional que combate disturbios y que algunos sectores critican por el uso indebido de la fuerza contra los manifestantes. El primero en responder fue Rodrigo Lara, quien aseguró que no considera el desmonte del mismo.

“El problema no es el organismo como tal. En este país hay personas que pretenden debilitar la institucionalidad. No es el modelo lo que garantiza una democracia, es la fortaleza de sus instituciones”, aseveró, recalcando la necesidad de seguridad en la población. También recalcó que los errores del Esmad se deberían abordar a título personal y no como organización.

Debate Candidatos Vicepresidencia Francia Márquez | Foto: Alexandra Ruiz

Cuartas no lo desmontaría y busca proteger a la fuerza del Estado por medio de un marco jurídico. Recomendó a los manifestantes que marchen de forma pacífica si no quieren al Esmad en las calles.

Castillo también reconoció la necesidad de proteger la institucionalidad como proyecto de vida y fortalecer la formación de los uniformados.

Esparza, por su parte, recalcó que le dice no al desmonte del Esmad, pero reconoció la necesidad de que se haga una reforma con enfoque en derechos humanos. Sin embargo, dijo que el fortalecimiento de la inteligencia podría cumplir con tareas del escuadrón antidisturbios.

Murillo aseguró que las instituciones del Estado deben basar sus actividades en la confianza. “Si esta confianza se rompe, ninguna está ajena a que la puedan reformar o modificar. Ninguna puede ser intocable”. Él, como vicepresidente de Fajardo, lideraría el diálogo con las regiones para recobrar las relación entre las personas y las entidades.

Márquez respondió que sí, a pesar de que reconoce la finalidad del Esmad. “Terminó en una institución que violenta los derechos humanos de quienes protestan y salen a la calle. Que se convirtió en una amenaza para la juventud colombiana que ha salido a las calles a reclamar educación y salud. Les saca los ojos y asesina a la juventud”, aseveró.

Las alianzas políticas que se gestan

Se habló específicamente sobre César Gaviria y el rol que el expresidente tendrá en las próximas elecciones. Por declaraciones de Francia Márquez, el líder del Partido Liberal rompió conversaciones con Gustavo Petro.

Frente a este incidente, Márquez aseguró que no se arrepiente de lo dicho. “Sigo pensando lo mismo y eso no significa que no tengamos que tejer, que no tengamos que dialogar como sociedad con todos los actores sociales y políticos. No significa que no tengamos que buscar una salida política de la situación”, dijo, cediendo ante los acercamientos de Petro con la colectividad.

Pese a todo, criticó el modelo neoliberal que impuso y aseguró que es el culpable del hambre en el país por el énfasis en las importaciones. “Tiene a la sociedad colombiana, en su mayoría, viviendo con brechas enormes de necesidades básicas insatisfechas”.

Lara Sánchez reiteró el mensaje de su candidato y dijo que están abiertos para recibir a todos los actores políticos posibles.

“Aquí decimos que estamos abiertos a todos los actores políticos, a todos, a la izquierda, a la derecha, porque pretendemos en el país construir una mejor sociedad excluyendo al otro. Y lo decimos muy bien en palabras, pero en hechos demostramos lo contrario”, afirmó.

Cuartas aseguró que Gaviria está escogiendo entre “el socialismo y el Estado social de derecho”. Frente a la propuesta de Gustavo Petro, a quien hace clara referencia, dijo que no sabía de dónde iba a salir el dinero para otorgar subsidios. También aseguró que existen varios actores políticos que se quieren sumar a la campaña de Enrique Gómez.

Castillo recalcó las casi dos millones de firmas que Hernández logró recoger para inscribir su candidatura y reiteró que no se harán alianzas con sectores políticos.

Esparza, contrario a lo que predica Ingrid Betancourt, invitó a los liberales para que se unan en torno a la lucha contra la corrupción. Frente al neoliberalismo de Gaviria, dice que el problema no es el modelo sino dicho escape de recursos públicos.

El candidato de Fajardo aseguró que habla “mucho” con César Gaviria, uno de los mayores detractores del exgobernador de Antioquia. Lo justificó con que “la civilidad en la política es muy importante”.

Aún así, dijo que es necesaria una renovación de liderazgo y que los expresidentes jueguen su papel en su rol. Frente a esto, a pesar de las diferencias, habla de un gobierno de coalición con múltiples sectores.

Debate Candidatos Vicepresidencia Vicky Dávila | Foto: Alexandra Ruiz

Sobre los coqueteos entre Fajardo y Hernández, el candidato dijo que existen coincidencias programáticas entre ambos, entre ellas la lucha contra la corrupción. Castillo dijo que no existe alianza, sino conversaciones.

Las propuestas para el campo

Según Murillo, existe un problema de “concentración excesiva de la tierra en pocas manos” y resaltó la desigualdad de Colombia en ese aspecto. Considera también que hay que avanzar en una reforma agraria.

Frente a esto, se calculó en su campaña que existen entre 5 y 6 millones de hectáreas que se pueden titular a campesinos, sobre todo en zonas de frontera agrícola. Para avanzar en esto, se debe implementar herramientas como el catastro multipropósito, el cual ha visto relegado en este gobierno.

Sin embargo, recalcó la importancia de proteger la propiedad privada e implementar mecanismos para redistribuir la tierra en zonas productivas.

Esparza retoma la propuesta de Betancourt sobre impuestos para tierras improductivas, con respeto a la ley de víctimas para titular las mismas. Todo esto, con un foco de ayuda a madres cabeza de familia impactadas por el conflicto.

“Si invertimos en esas mujeres y en esas regiones, si generamos proyectos para ellas, estamos sacando del conflicto a esos niños reclutados por esas organizaciones”.

Castillo también hizo énfasis en el campesinado, que por varias generaciones no ha logrado obtener un título de sus tierras. “Para poder invertir, acceder a créditos y para hacer productivo el campo, no tienen cómo soportarlo”.

Además, hizo énfasis en la importancia de hacer el campo atractivo nuevamente, junto con un esfuerzo en vías terciarias con el fin de mejorar conectividad.

Cuartas considera que la escrituración no es el único foco de un proyecto para el campo. Aseguró que es muy pequeña la proporción de campesinos pequeños que pueden acceder a créditos y recalcó que, por la difícil situación de violencia, debieron movilizarse a las ciudades.

“Hay que devolverlos, dándoles seguridad, protección del Estado, conectividad en vías y en internet. Hoy en día, un campesino sin internet se vuelve un analfabeta más y no puede criar a sus hijos. Se va a querer venir para la ciudad. Necesita créditos blandos y una compra justa para devolverse”, dijo.

Lara Sánchez aseguró que el país necesita conocimiento del territorio por medio del catastro multipropósito. Además, propuso una inversión anual de 3 billones de pesos en vías terciarias.

No obstante, recalcó que la titulación de tierras se hará sin expropiación, uno de los temores que despierta la candidatura de Gustavo Petro en un sector de la población.

Márquez propone brindar garantías al campo colombiano. “Eso implica, por supuesto, una discusión sobre la concentración de la tierra, que no se puede evadir así tachen o intenten eludir la discusión”.

Según ella, se debe avanzar en el Acuerdo de Paz alrededor de la entrega de tierras a las personas. Además, reclamó la importancia de vías terciarias, internet, sistema de riegos e investigación. Todo esto, en torno a la soberanía alimentaria.

Las propuestas de pensiones

Después de la polémica que Petro desató por su propuesta de pensiones, se tocó el tema nuevamente con las fórmulas vicepresidenciales. Murillo aseguró que son ahorros de los colombianos y que el Estado debería ser guardián de los mismos.

Su propuesta radica en darle un ingreso básico a las personas mayores de 65 años que no acceden a pensión. Luego, aseguró que se deben eliminar los incentivos y concentrarlos en personas que ganen hasta dos salarios mínimos.

Debate Candidatos Vicepresidencia Marelen Castillo, Jose Luis Esparza y Luis Gilberto Murillo | Foto: Alexandra Ruiz

“Los demás deben cotizar en fondos privados y garantizar la competencia de ellos. Ahí tenemos una propuesta que va a llevar a que se elimine la desigualdad”.

Márquez, por su parte, sostiene la propuesta de Petro bajo la base de que el sistema público y privado no solventa la necesidad.

“El sistema público está sosteniendo una demanda que no está garantizando el sistema privado de que los colombianos se pensionen, eso sin contar a quienes no logran cotizar. Por eso estamos hablando del subsidio pensional de medio millón de pesos para los adultos mayores”, apuntó.

Márquez argumentó que la necesidad de este cambio de modelo se debe a que “el sistema público tiene más personas pensionadas que el sistema privado, el desafío es cómo proteger a los adultos mayores para tener una vejez digna”.

Esparza también recalcó que los ahorros son de los colombianos. La propuesta de su equipo se centra en un seguro de vejez, la cual pretende quitarle los subsidios a los ricos en material pensional.

Lara Sánchez recalcó que existe inequidad, pero hizo énfasis en que los ahorros son propiedad de los colombianos. A su vez, considera que los fondos públicos son ineficientes.

“Hay que blindar los fondos públicos porque han cometido muchos errores, lo vimos en personas que se pensionaron en estos últimos meses con pensiones onerosas para el erario colombiano. Esas ineficiencias deben corregirse para que sea sostenible a futuro”, agregó, recalcando que debe ser un sistema de libre elección y que él escogió Colpensiones.

Castillo habló sobre los colombianos que no pueden acceder al ahorro pensional por varios motivos. “Proponemos un subsidio. Cuando ahorremos el centavo y que estemos ahorrando la platica de Colombia nos va a alcanzar para poder apoyar a esos colombianos”.

Cuartas concordó con Lara y aseguró que “urge” una reforma pensional por las desigualdades en el país. “Estamos proponiendo que el régimen de prima media cubra con por lo menos un salario mínimo a las personas que hoy en Colombia pueden llegar a la edad de pensión. Con esto se garantizaría una alimentación básica para todos”.

Las preguntas individuales

Frente a la pregunta de la poca presencia que hizo Rodolfo Hernández desde el 13 de marzo hasta hace poco, Marelen Castillo aseguró que el ingeniero tenía misiones clave para la campaña.

“Rodolfo está más activo que nunca, lo hemos visto toda la semana en los medios”, aseguró. Además, recalcó que las redes sociales son el fuerte del ingeniero. Sobre las regiones, dice llevar la bandera de visitar los lugares alejados a los que no llega el mensaje digital.

Para Lara Sánchez, la pregunta fue bastante compleja. Como médico, la fórmula de Federico Gutiérrez aseguró que no sería capaz de practicar un aborto por su religión católica.

“Lo que sí quiero decir que el aborto es un problema de salud pública. No lo podemos olvidar. Mujeres mueren en los hospitales con perforaciones uterinas”, dijo. También recalcó que está de acuerdo con las tres causales descritas en la Constitución, pero respeta a la Corte Constitucional en su decisión de despenalización.

Para Márquez, se preguntó por un posible cambio prematuro de fiscal si llegan a la Presidencia. La candidata respondió con una propuesta de reforma constitucional que independice del Gobierno a la Fiscalía, Contraloría y Fiscalía. Sobre el periodo de Francisco Barbosa, aseguró que se debía respetar.

A Murillo se le preguntó si él y Fajardo eran los candidatos de Juan Manuel Santos, para lo que respondió negando la acusación.

“No. Nosotros somos una fórmula independiente que refleja una coalición que es la Centro Esperanza y donde hay distintas fuerzas. Es un movimiento alternativo que está llegando con una propuesta distinta, con una visión de país que se aleja de las peleas y de las polarización y que, realmente, se focaliza en las soluciones concretas”, respondió Murillo.

A Esparza, a quien se le negó la posibilidad de ser general en el Ejército, se le preguntó sobre los formatos de ascensos en la institución y si las modificaría.

“Como ciudadano, respeto lo que por sentencia la Corte Constitucional ha determinado con respecto a la calificación de servicios. Es el deber del ciudadano respetar las leyes”, respondió. No obstante, recalcó que se debe denunciar la corrupción dentro de los mecanismos establecidos.

A Cuartas, quien es empresario, se le preguntó si se iría del país si Gustavo Petro gana. Respondió que un gobierno del candidato asustaría la inversión, pero aseguró que si no se concreta la posibilidad, llegarían esos recursos.

El respeto por la libertad de prensa

Murillo dijo que sí, recalcando su importancia en la democracia. Esparza elogió la importancia en la denuncia de casos de corrupción.

“No podemos llegar a caer en situaciones como Venezuela, en el que la prensa es estigmatizada, limitada y se le acusa de una posición”.

Castillo estuvo de acuerdo con sus contrincantes y destacó que los medios ayudan a construir un mejor país. Cuartas aseguró que es “un pilar de la sociedad” y saludó a los periodistas de RCN.

“Libertad total”, respondió Lara Sánchez, quien destacó el respeto como centro de la relación entre lo público y la prensa.

Márquez habló del derecho constitucional de la libertad de prensa. “Planteo además cuál es el papel que jugarán los medios de comunicación en una sociedad que tiene que reconciliarse, sanarse y tiene que dar un paso hacia la paz”.

“Esta semana fui víctima de un periodista apellido Rugeles, es del Centro Democrático. Me acusaba de ser guerrillera de las Farc, me acusaba de atentados y cosas que no son ciertas”, aseveró.