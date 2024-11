“Nosotros hemos vivido en carne propia la guerra y sabemos lo que significa, así hoy me estigmaticen porque por hablar de la paz, incluso, candidatos que están compitiendo conmigo me han calumniado de pertenecer a actores armados. De ser guerrillera, del ELN, de las Farc (…) Y lo único que hemos hecho nosotros, desde nuestros territorios, es sembrar la tierra, proponer paz, sembrar paz ”, dijo, notablemente molesta en medio del debate.

De igual forma, Márquez aseguró que la violencia no puede excusarse en ningún escenario ni desde ningún frente, pues no es un “derecho político (...) ninguna actividad que atente contra la vida tiene ni sustento político ni nada”.

“El racismo siempre ha existido. El racismo estructural no es solamente que nos señalen por el color de piel, sino también que nos violenten en nuestra humanidad, además del racismo del Estado que no ha permitido que la población étnica viva con garantías de derechos”, dijo.

“Parte de negar el racismo es no reconocerlo. ¿Cómo es que una persona que no ha sido ‘racializada’ puede decir simplemente que no existe? El racismo lo padecemos quienes llevamos este color de piel y nos discriminan por eso. Entonces, una persona racista ¿cómo dice que no hay racismo cuando no lo ha padecido?”, indicó, en respuesta a José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, quien mencionó que nunca vio “esta perspectiva de racismo” en las comunidades que visitó como militar.