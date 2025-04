Johana Bahamón visitó las megacárceles de Nayib Bukele y contó en SEMANA qué la impactó: “Iba con muchas expectativas”

“El Cecot es una de las cárceles que es para un objetivo específico, para una situación en específico, que son las pandillas. Tuve también la oportunidad de conocer otras cárceles; la de mujeres, jóvenes, y de hombres que están por otros delitos que no es por ser pandilleros y realmente quedé gratamente sorprendida de la productividad . Y creo que en eso encontramos algo que sí teníamos en común y es, nosotros desde acá trabajamos para que las cárceles sean centros productivos y no solamente centros de reclusión”, agregó.

“Están trabajando en algo productivo; o están haciendo la comida para la cárcel, o están haciendo uniformes para los niños de las escuelas públicas, o los pupitres; que eso también me pareció de gran valor, que lo que están haciendo, aparte de ser productivo, está aportando a la sociedad. Entonces, eso es lo que más resalto de esos días que estuve visitando las cárceles de allá y es la productividad y la forma como las personas que están allá adentro, están siendo productivos, no solamente para ellos mismos, sino para la sociedad ”, resaltó en El Debate.

“Vi a personas en las carreteras construyéndolas, también había personas que estaban ayudando a construir hospitales. Algo que también me llamó la atención, es que, la corrupción adentro de las cárceles, no es que sea nula, no tengo tanto conocimiento, pero sí se nota que no hay corrupción. Por otro lado, ver el orden y la disciplina que hay allá adentro y cómo todos están trabajando, pero no obligados. Tuve la oportunidad de hablar con las personas privadas de la libertad y en su semblante, en su cara, se les ve que están contentos haciendo lo que están haciendo. Es que, como les contaba, no todas las cárceles son El Cecot”, aseveró Bahamón.