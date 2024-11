Tras las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado, los candidatos que irán por la Presidencia de la República, el 29 de mayo próximo, fueron destapando sus cartas. Y parte de la estrategia consistió en dar a conocer quiénes serán sus fórmulas vicepresidenciales. Ahora, ellos convergen en el debate organizado por SEMANA y El Tiempo.

En este debate participaron Francia Márquez, fórmula vicepresidencial Gustavo Petro; Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez; Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo; José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt; Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y Carlos Cuartas Quiceno, fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez Martínez.

Vea aquí el debate vicepresidencial de SEMANA y El Tiempo:

Racismo

Las fórmulas a la Vicepresidencia fueron consultadas, en primera medida, sobre el racismo. Se les preguntó sobre los insultos que ha sufrido Francia Márquez. “Mi presencia en la política es un acto de justicia racial”, respondió la fórmula de Petro frente a los insultos que ha recibido. Márquez cuestionó que José Luis Esparza se refirirera a “la raza” para distinguir cuando, dijo, raza es una sola. También aseguró que ya debe dejar de hablar de “deuda histórica” para hablar de reparación. Carlos Cuartas Quiceno aseguró, entrando en el debate, que no se tratade buscar las diferencias sino de encontrar similitudes.

Ante los insultos de la cantante Marbelle contra Francia Márquez, Luis Gilberto Murillo aseguró que no han existido políticas de Estado para protegerlos. “Que el Estado se parezca a la sociedad colombiana”, aseguró. “Nosotros somos fuimos reconocidos como un pueblo con derechos, solo en el 91″. Rodrigo Lara, a su turno, dijo que Tumaco y Buenaventura son ejemplos de racismo, al igual que el trato a las comunidades en la alta Guajira. “Necesitamos un diálogo para que todos avancemos a la solución estructural”, dijo.

Marelen Castillo, de su lado, dijo que se requieren procesos de formación para vivir en multiculturalidad. De inmediato, Márquez aseguró que cuando se habla de pago de la deuda histórica no se habla de reposición monetaria sino del reconocimiento de una desigualdad. “El racismo es algo que lastima. Y esto no es solo para Marbelle y para Bolívar. El racismo lastima, daña, destruye a nuestra humanidad, el racismo mata. Es a eso que nos estamos enfrentando. Yo a Marbelle le mando un abrazo, de esos que me enseñó la abuela, para que sane”, aseveró.

El atentado en Bogotá

Las llaves vicepresidenciales fueron consultadas por el atentado en Bogotá que cobró la vida de dos niños. Márquez insistió en que hechos como este desmuestran que “el camino es la paz”. También señaló que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc “se está haciendo trizas”. Lara, a su turno, recordó que el votó sí al plebiscito por la paz, al tiempo que indicó que “las disidencias escogieron el camino que no era”. Carlos Cuartas Quiceno agregó, por su lado, que él no firmára más “procesos de paz inocuos con grupos terroristas. Necesitamos que las Farc regresen los niños, las caletas y no que pidan que los dejen delinquir en paz”.

Marelen Castillo propuso contrarrestar la violencia con oportunidades laborales, José Luis Esparza condenó la muerte de menores y Murillo señaló que quienes han incurrido en fallas al proceso de paz deben ser perseguidos para que respondan por sus ilícitos. Las fórmulas a la Vicepresidencia fueron consultados por la motivación política que puede tener un perpetrador de un atentado. Y allí los aspirantes fueron consultados frente a una justificación de este tipo.

José Luis Esparza recordó que las motivaciones “son razones de narcotráfico” y no políticas por cuanto las mismas disidencias son enemigas ahora de la colectividad que surgió de las Farc. Castillo, de su lado, dijo que no hay justificación que sustente el asesinato de personas, en este caso de dos menores de edad. Márque también señaló que no hay justificación de ninguna índole y Murillo consideró que a los violentos hay que combatirlos con la fuerza del Estado. Esparza replicó con una intervención en la que pidió dejar de cuestionar el accionar del Estado, de la Fuerza Pública, al señalar que existen comunidades que piden presencia estatal, pero llega “una fuerza del Estado” y es rechazada.

Márquez y Esparza tuvieron un fuerte contrapunteo por la supuesta responsabilidad del Estado en varios homicidios cometidos en Colombia. “Pensar que el Estado está asesinando. Tu sufriste un atentado en 2019, admiro lo que hiciste con tu vida, pero no podemos seguir en este proceso de contradecirnos, No tiene caso”. Márquez replicó: “Yo estuve en La Habana como víctima. Cuando usted me tacha es estigmatizar. La realidad es que hay víctimas en este país”.

Carlos Cuartas intervino en la discusión para decir que Francia Márquez sí contradijo su discurso al cuestionar de todo al Estado, al tiempo que pide presencia y garantías del mismo. Murillo también entró a la discusión al señalar que el ejercicio de la fuerza pública sí debe ser sujeto de discusión ciudadana, sujeta a evaluación, mientras que Marelen Castillo indicó que, por ejemplo, es la misma comunidad quien no permite el accionar de las instituciones en casos como la erradicación de cultivos ilícitos.

Esmad

A la pregunta de si abolir o no al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Luis Gilberto Murillo y Francia Márquez dijeron que sí y los demás rechazaron tal posibillidad. Tanto Rodrigo Lara Sánchez, Carlos Cuartas Quiceno, Marelen Castillo y José Luis Esparza indicaron que no se debe reducir la capacidad institucional aboliendo el Estado.

Márquez, contrario a los demás, dijo que sí lo aboliría porque no atendió los reclamos sociales. “No podemos negar que la Fuerza Pública ha violentado los derechos humanos”. El médico Rodrigo Lara respondió diciendo que si se acaba el Esmad, se debe crear un organismo que garantice los derechos de las personas, que responda ante los violentos. Esparza también replicó diciendo que muchas de las protestas sociales de las que habla Márquez están motivadas por presiones de actores ilegales. “Tú lo sabes, Francia”, aseguró.

César Gaviria

Las fórmulas a la Vicepresidencia fueron consultadas por las controversias suscitadas con el expresidente César Gaviria. Márquez señaló que ella sigue pensando lo mismo, en el sentido de que el expresidente no representa un cambio, pero consideró que también se trata de “tejer”. A su modo de ver, decir lo que piensa no es ofender al exmandatario.

Rodrigo Lara indicó, a su turno, que él y Federico Gutiérrez sí están dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos. “Estamos abiertos a todos los sectores políticos, de izquierda y de derecha”, dijo. Incluso señaló que estaría dispuesto a hablar con el senador Gustavo Petro luego del 7 de agosto.

Carlos Cuartas Quiceno respondió, a su turno, que “muchos de los partidos nos quiere acompañar. Hay muchas personas que ven en nuestro discurso algo que no había visto. Muchos se han sentido identificados y quieren estar con nosotros”. Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, respondió diciendo que no harán alianzas. “Vamos contra la corrupción, no vamos en alianza”, aseveró.

“Yo dialogo mucho con el expresidente Gaviria”, dijo Luis Gilberto Murillo al indicar que debe prevalecer la tolerancia. Además, sostuvo que los expresidentes deben asumir su rol de expresidentes, pero dejar que los nuevos actores políticos propongan.

“Sé que estamos en apuros porque todo el mundo quiere sumar, pero ese diálogo no puede servir para seguir repartiéndose el país”, agregó Márquez al respecto. Carlos Cuartas Quiceno replicó diciendo que cuando hay alianzas entre otros, es corrupción, pero cuando la alianza es con ellos, no es tal. De hecho cuestionó que existan corrupciones buenas y malas.

Pensiones

En el marco del debate, las fórmulas plantearon sus tesis para la exploración de la tierra y avanzaron en un tema sensible para el país como ha sido la reforma pensional. Allí, Rodrigo Lara dijo que los ahorros pensionales son de los ciudadanos, mientras que Márquez insistió en la inequidad entre quienes cotizan a pensión y quienes no. Marelen Castillo planteó un subsidio a los colombianos y una revisión de las pensiones onerosas. Cuartas intervino diciendo que urge una reforma pensional para que sean más los colombianos quienes se puedan pensionar. Y sumó diciendo que es cierto que hay que revisar las pensiones con montos millonarios.

A la respuesta individual, Marelen Castillo respondió al silencio de Rodolfo Hernández en los últimos días. Según su fórmula, él si está activo y “somos muy fuertes en redes”. Lara respondió al cuestionamiento sobre la práctica del aborto y, como galeno, dijo que respeta los conceptos de la Corte, “pero yo personalmente no lo haría”.

Márquez fue consultada por una eventual reducción del periodo del fiscal Francisco Barbosa. Según dijo, ellos tienen un periodo que se debe respetar. Murillo, por su parte, dijo que no es la fórmula del expresidente Juan Manuel Santos, gobierno en el cual trabajó. El coronel retirado José Luis Esparza fue consultado por la supuesta injusticia en no haber ascendido a general. Sobre el particular dijo que respeta las sentencias de la Corte sobre calificación de servicios.