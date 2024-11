Elecciones 2022

Este 30 de marzo, SEMANA en alianza con El Tiempo desarrollaron un nuevo debate, esta vez con la participación de las personas que serán las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos a la Presidencia de Colombia.

Francia Márquez, Rodrigo Lara Sánchez, Luis Gilberto Murillo, José Luis Esparza, Marelen Castillo y Carlos Alberto Cuartas hablaron sobre los diversos temas coyunturales que experimenta hoy en día Colombia, siendo el racismo que ha despertado la candidatura de, por ejemplo, Márquez (fórmula de Gustavo Petro), uno de los temas más importantes en el marco de esta campaña electoral.

De acuerdo con la exprecandidata del Pacto Histórico, “el racismo siempre ha existido. El racismo estructural no es solamente que nos señalen por el color de piel, sino también que nos violenten en nuestra humanidad, además del racismo del Estado que no ha permitido que la población étnica viva con garantías de derechos”.

Asimismo, decidió responder a José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt, quien aseguró que en su vida militar nunca experimentó “esta perspectiva de racismo” en las comunidades que visitó.

“Parte de negar el racismo es no reconocerlo. ¿Cómo es que una persona que no ha sido ‘racializada’ puede decir simplemente que no existe? El racismo lo padecemos quienes llevamos este color de piel y nos discriminan por eso. Entonces, una persona racista, ¿cómo dice que no hay racismo cuando no lo ha padecido?”, le contestó Márquez a Esparza.

En cuanto al tema del conflicto armado y si hay o no hay un “derecho político” de los grupos delincuenciales para ejercer la violencia en el país, la candidata vicepresidencial aseguró que “ninguna actividad que atente contra la vida tiene ni sustento político ni nada”.

“Llevamos 22 masacres en lo que va corrido de este año (…) En Cauca no para la violencia, todos los días nosotros estamos atendiendo a la muerte. Líderes y lideresas, todos los días asesinados, y niños asesinados por estos actores armados, pero también por el mismo Estado colombiano”, manifestó, no sin antes recordar que la verdadera salida para acabar con el conflicto es la búsqueda de la paz.

“No es justo que los niños sigan enterrando a sus padres, ni las madres a sus hijos”, añadió, lamentando que su defensa por la vida se ha tergiversado como un apoyo a los grupos al margen de la ley como el ELN o las disidencias de las Farc.

Frente a las manifestaciones sociales que se vivieron el año pasado y las críticas realizadas en contra del Esmad, Francia Márquez manifestó que, aunque esta institución se desarrolló con buenas intenciones de proteger y cuidar, no solo el derecho de los manifestantes a protestar, sino a los propios marchantes, con el tiempo se fue tornando en un sistema que hoy ataca al pueblo que debería defender.

“El Esmad terminó (convertida) en una institución que violenta a los jóvenes, de quienes protestan y salen a las calles a pedir mayores garantías para todos. Una institución que le saca los ojos a la juventud. Que asesina a la juventud”, añadió.

Otro de los temas de gran relevancia en medio de las elecciones es el Partido Liberal y saber a quién va a apoyar el presidente de esta colectividad, César Gaviria, pues muchas personas ansían su colaboración en pro de recolectar una mayor votación.

Sin embargo, en el pasado, Márquez aseguró estar en contra de Gaviria y de su proyecto “neoliberal”, aunque esta no es una situación que le impida tratar de “hacer Pacto con todos los actores importantes del país”.

“Sigo pensando lo mismo y eso no significa que no tengamos que dialogar como sociedad, nosotros creemos que el Pacto Histórico está hoy en la capacidad de dialogar con todos los actores posibles para hacer una fuerza del cambio, una fuerza que le apuesta a la vida, a la paz, a la justicia social y a la dignidad humana”, dijo.

Luego añadió: “Sigo pensando que hay que transformar el modelo neoliberal que tiene a los colombianos aguantando hambre, hay que transformar ese modelo porque hoy la humanidad está en riesgo. Ese modelo neoliberal se tiene que transformar en términos de acceso a garantías en derechos en educación, en salud, en vivienda, en agua potable, en condiciones de equidad. La gente está sufriendo porque no tiene cómo pagar el arriendo, no tiene cómo pagar la alimentación, la gente hoy está muriendo de hambre”.

Por último, se habló también de la propuesta de una reforma tributaria, tan polémica en medio del debate, teniendo en cuenta lo dicho por el Pacto Histórico de fortalecer el régimen público por sobre el privado.

En relación con esto, Francia Márquez aseguró que se debe “reconocer que los adultos mayores de este país no logran adquirir el derecho fundamental a pensionarse para tener una vejez digna (…) Los recursos del sistema pensional son de los colombianos y colombianas que han cotizado. Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos un sistema público privado que no ha solventado esa necesidad”, expuso.