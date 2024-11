Elecciones presidenciales 2022: ¿Acabar con el Esmad? Esto respondieron las fórmulas vicepresidenciales

A su turno, el coronel (r) José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, argumentó por qué no esta de acuerdo con eliminar o acabar con el Esmad: “No podemos salir del esquema del Esmad, pero debe haber reformas fundamentadas en materia de derechos humanos al interior de la policía. Se debe aumentar las tareas de inteligencia. Comparado con otros países en conflicto, Colombia ha hecho esfuerzos en materia de inteligencia. Las circunstancias del Esmad debe ser el diálogo con manifestantes, pero el vandalismo, sumado a la propiedad privada que se debe proteger, se debe mantener el Esmad, con reformas, pero no desde la Policía. Muchos jóvenes del Esmad no tienen intenciones de hacer daño, pero hay parte de provocaciones”.

“El problema no es es el organismo como tal, como no es el problema las Fuerzas Militares, el problema no son los alcaldes, el problema no es precisamente la institucionalidad, en el país existen personas que pretenden debilitar la institucionalidad, no es el modelo lo que garantiza precisamente una democracia, es la fortaleza de las instituciones”, subrayó Sánchez.